Le candidat, qui fait déjà campagne avec un t-shirt « Literally Anybody Else 2024 », a besoin d’au moins 113 000 signatures de sympathisants qui n’ont pas voté aux primaires pour pouvoir être envisagé sur un bulletin de vote.

« Literally Anybody Else » souhaite voir son nom sur le bulletin de vote

(Houston) Un Texan qui a changé son nom pour « Literally Anybody Else », soit « Littéralement N’importe Qui D’autre » en français, a décidé de se présenter à l’élection présidentielle américaine de novembre, qui devrait voir s’affronter le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump.

Agence France-Presse

Un professeur texan et ancien combattant de 35 ans, qui a changé légalement son nom en « Literally Anybody Else », tente de récolter les signatures nécessaires pour pouvoir se présenter à la présidentielle, alors que la perspective du match retour de 2020 entre Joe Biden, 81 ans, et Donald Trump, 77 ans, n’enthousiasme pas une bonne partie des électeurs américains.

« Mon nom est “Litterally Anybody Else” et je me présente à l’élection présidentielle des États-Unis », a-t-il récemment déclaré lors d’une interview à la chaîne texane WFAA. « Il ne s’agit pas vraiment de moi, mais plutôt de l’idée » de « N’Importe Qui D’autre », a-t-il expliqué.

Depuis le milieu du XIXe siècle, seuls les présidents issus des partis républicain et démocrate ont été au pouvoir, bien que des candidats alternatifs se soient également présentés.

« Nous pouvons trouver mieux sur les 300 millions » d’Américains, a estimé « Literally Anybody Else », de son ancien nom Dustin Ebey. « En réalité, il devrait y avoir une autre voie pour les personnes comme moi qui en ont marre de cette constante prise de pouvoir entre deux partis qui ne profite pas aux gens ».

« Les gens votent pour le moindre mal, pas pour quelqu’un en qui ils croient ou qu’ils soutiennent », a-t-il ajouté. « Ils devraient avoir l’option de voter pour quelqu’un qui leur ressemble et qui les représente ».

Le candidat, qui fait déjà campagne avec un t-shirt « Literally Anybody Else 2024 », a besoin d’au moins 113 000 signatures de sympathisants qui n’ont pas voté aux primaires pour pouvoir être envisagé sur un bulletin de vote.

Le sortant Joe Biden et l’ancien président Donald Trump sont pour l’instant au coude à coude dans les sondages.

« Je ne me leurre pas. Ce sera très difficile, mais pas impossible. J’ai l’espoir d’avoir Donald Trump, Joe Biden et ensuite “Literally Anybody Else”, juste en dessous », a déclaré le potentiel candidat alternatif.

Les électeurs ont également la possibilité d’écrire « Literally Anybody Else » directement sur le bulletin de vote.