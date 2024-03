Déblayer le pont et libérer le porte-conteneurs est une priorité pour les autorités locales, conscients de l’impact économique du blocage du port de Baltimore.

(Baltimore) Des équipes du génie travaillent samedi sur le processus complexe de découpe et de levage de la première section d’acier tordu du pont Francis Scott Key qui s’est effondré à Baltimore, dans le Maryland.

Serkan Gurbuz et Jeffrey Collins Associated Press

Le pont s’est effondré mardi dans la rivière Patapsco mardi qu’un énorme cargo se fut écrasé sur l’un de ses principaux supports.

Des étincelles ont pu être vues voler d’une section d’acier plié et froissé samedi après-midi. La Garde côtière américaine a confirmé que les travaux avaient commencé pour retirer une partie de la structure.

Les équipes mesurent et coupent soigneusement l’acier du pont cassé avant d’attacher des sangles afin qu’il puisse être déposé sur une barge et emporté, a déclaré samedi le contre-amiral de la Garde côtière, Shannon Gilreath.

Sept grues flottantes, dont une capable de soulever 1000 tonnes, 10 remorqueurs, neuf barges, huit navires de sauvetage et cinq bateaux de la Garde côtière sont sur place dans les eaux au sud-est de Baltimore.

Chaque mouvement affecte ce qui se passe ensuite et, en fin de compte, le temps qu’il faudra pour enlever tous les débris et rouvrir le canal maritime et le port bloqué de Baltimore, a expliqué le gouverneur du Maryland, Wes Moore.

« Je ne saurais trop insister sur l’importance d’aujourd’hui et de la première manœuvre de déplacement de ce pont et de l’épave. Cela va être un processus remarquablement compliqué », a déclaré M. Moore.

L’un des premiers objectifs des équipes sur l’eau est d’ouvrir un canal auxiliaire plus petit pour que les remorqueurs et autres petites barges puissent se déplacer librement. Les équipes souhaitent également stabiliser les lieux afin que les plongeurs puissent poursuivre leurs recherches pour retrouver quatre travailleurs portés disparus et présumés morts.

Deux travailleurs ont été sauvés de l’eau dans les heures qui ont suivi l’effondrement du pont mardi matin, et les corps de deux autres ont été retrouvés dans une camionnette qui a plongé dans la rivière. Ils avaient comblé les trous sur le pont et, même si la police a réussi à arrêter la circulation des véhicules après l’appel à l’aide du navire, elle n’a pas pu atteindre l’équipe de construction originaire du Mexique, du Guatemala, du Honduras et du Salvador.

L’équipage du cargo Dali reste à bord avec les débris du pont qui l’entoure. Ils sont en sécurité et sont interrogés. Ils maintiennent le navire en marche, car ils seront nécessaires pour le sortir du canal une fois que les débris auront été retirés.

La collision et l’effondrement semblent être un accident survenu après une perte de puissance du navire. Les enquêteurs fédéraux et étatiques tentent toujours d’en déterminer les raisons.

Les responsables des transports du Maryland envisagent de reconstruire le pont, promettant d’envisager des conceptions ou des matériaux de construction innovants pour raccourcir un projet qui pourrait prendre des années.

L’administration du président Joe Biden a approuvé une aide immédiate de 60 millions et a promis que le gouvernement fédéral paierait l’intégralité du coût de la reconstruction.