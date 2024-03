(Manchester) Le président américain Joe Biden a publié lundi une proposition de budget visant à attirer l’attention des électeurs : elle offrirait des allégements fiscaux aux familles, une baisse des coûts des soins de santé, des déficits plus faibles et des impôts plus élevés pour les riches et les entreprises.

Josh Boak et Fatima Hussein Associated Press

Il est peu probable qu’elle soit adoptée par la Chambre des représentants et le Sénat, mais la proposition pour l’année 2025, une année électorale, est un modèle sur ce que l’avenir pourrait nous réserver si M. Biden et un nombre suffisant de ses collègues démocrates étaient élus en novembre prochain.

Le président et ses collaborateurs ont présenté un aperçu de certaines parties de son budget lors du discours sur l’état de l’Union, la semaine dernière, et ils ont précisé les petits caractères lundi.

Si le budget Biden était adopté par le Congrès, les déficits pourraient être réduits de 3000 milliards US sur une décennie (4044 milliards CAN).

Cela permettrait d’augmenter les recettes fiscales d’un total de 4900 milliards US (6605 milliards CAN) sur cette période et d’utiliser environ 1900 milliards US (2561 milliards CAN) pour financer divers programmes, le reste étant destiné à la réduction du déficit.

Annonces à Manchester

Le président s’est rendu lundi à Manchester, dans l’État du New Hampshire, où il a appelé le Congrès à appliquer à tout le monde, et pas seulement aux personnes bénéficiant de Medicare, son plafond de 2000 $ US (2670 $ CAN) sur les coûts des médicaments et de 35 $ US (47 $ CAN) sur l’insuline. Il a également plaidé pour rendre permanentes certaines protections de la Loi sur les soins abordables qui expireront l’année prochaine.

« Je suis ici dans le New Hampshire pour parler du budget que j’ai publié aujourd’hui et qui, je pense, serait d’une grande aide », a déclaré M. Biden.

Les collaborateurs de M. Biden ont déclaré que ce budget était réaliste et détaillé, tandis que les mesures concurrentes des républicains n’étaient pas financièrement viables.

« Les républicains au Congrès ne vous disent pas ce qu’ils coupent, à qui ils font mal, a pointé la directrice du budget de la Maison-Blanche, Shalanda Young. Le président est transparent, détaille toutes les façons dont il montre qu’il valorise le peuple américain. »

Le président de la Chambre, Mike Johnson, républicain de Louisiane, a publié une déclaration commune avec d’autres dirigeants du GOP, qualifiant la proposition Biden de « rappel flagrant de l’appétit insatiable de cette administration pour les dépenses imprudentes ».

« Le budget de Biden n’est pas seulement à côté de la cible : c’est une feuille de route pour accélérer le déclin de l’Amérique », ont déclaré les dirigeants républicains de la Chambre.

Selon cette proposition, le gouvernement dépenserait 7300 milliards US (9841 milliards CAN) au cours du prochain exercice financier et emprunterait 1800 milliards US (2426 milliards CAN) pour combler le déficit des recettes fiscales. Le plan de 188 pages couvre une décennie de dépenses, d’impôts et de dette.

Les parents pourraient bénéficier d’un crédit d’impôt pour enfants augmenté en 2025. Les acheteurs de maison pourraient profiter d’un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 10 000 $ US (13 480 $ CAN) et d’un programme d’aide à la mise de fonds de 10 milliards US (13 milliards CAN) pour les premiers acheteurs. L’impôt sur les sociétés augmenterait fortement, tandis que les milliardaires se verraient imposer un impôt minimum de 25 %.

Le président Biden a déclaré dans son état de l’Union que Medicare devrait avoir la capacité de négocier les prix de 500 médicaments sur ordonnance, ce qui pourrait permettre d’économiser 200 milliards US sur 10 ans (270 milliards CAN). Des collaborateurs ont ajouté que le budget ne précisait pas le nombre de prix de médicaments qui seraient négociés.

Le plan Biden fournirait environ 900 milliards US (1213 $ CAN) pour la défense au cours de l’exercice 2025, soit environ 16 milliards US (22 milliards CAN) de plus que le niveau de référence.

L’administration Biden est toujours à la recherche d’argent pour aider l’Ukraine à se défendre contre la Russie et pour soutenir Israël, son budget réitérant la demande de financement supplémentaire faite en octobre dernier pour l’Ukraine et Israël, ainsi que l’aide humanitaire aux Palestiniens.

L’un des thèmes clés de ce plan budgétaire est l’effort visant à aider les familles à subvenir à leurs besoins fondamentaux, alors que l’impact de l’inflation – qui a atteint en 2022 un sommet en quatre décennies – continue de donner à de nombreux électeurs le sentiment d’être dans une situation pire sous l’administration Biden.

La proposition budgétaire comprend 258 milliards US (348 milliards CAN) pour construire ou préserver 2 millions de logements. Les parents gagnant moins de 200 000 $ US par année (269 600 $ CAN) auraient accès à des services de garde, la plupart des familles admissibles ne payant pas plus de 10 $ US par jour (13 $ CAN).

Cela éliminerait les frais de montage sur les prêts étudiants gouvernementaux, ce qui permettrait aux emprunteurs d’économiser 1000 $ sur la durée de la dette. Le budget comprend également 12 milliards pour aider les universités à élaborer des stratégies visant à réduire leurs coûts.

Réactions de Donald Trump

Toutes ces mesures constituent une occasion pour M. Biden d’essayer de définir la course selon ses termes préférés, tout comme le candidat républicain presque assuré, Donald Trump, veut rallier les électeurs autour de son propre programme.

M. Trump, pour sa part, voudrait augmenter les tarifs douaniers et extraire des masses de pétrole. Il souhaiterait une « deuxième phase » de réductions d’impôts, car certaines sections de sa refonte fiscale de 2017 expireraient après 2025. Le républicain a également déclaré qu’il réduirait les réglementations gouvernementales et s’est engagé à rembourser la dette nationale, mais on ignore comment il s’y prendrait sans procéder à d’importantes réductions des dépenses.

Dans une entrevue accordée lundi à CNBC, M. Trump a indiqué qu’il serait prêt à réduire les dépenses de sécurité sociale, de Medicare et de Medicaid, bien qu’il n’ait pas proposé de politique complète.

« Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en termes de versements, en termes de coupes », a déclaré Donald Trump.

L’entrevue a attiré l’attention de Biden, l’incitant à dire au public du New Hampshire que des coupes budgétaires n’étaient pas envisagées : « En fin de compte, il insiste toujours. Je ne permettrai jamais que cela se produise. »

Les républicains de la Chambre ont voté jeudi en commission leur propre résolution budgétaire pour le prochain exercice, affirmant qu’elle réduirait les déficits de 14 000 milliards US sur 10 ans (19 000 milliards CAN). Mais leur mesure dépendrait de prévisions économiques optimistes et de fortes réductions des dépenses, notamment de 8700 milliards US (11 730 milliards CAN) dans Medicare et Medicaid. M. Biden s’est engagé à mettre un terme à toute réduction de Medicare.

Pendant ce temps, le Congrès travaille toujours sur un budget pour l’exercice en cours. Samedi, M. Biden a promulgué un plan de 460 milliards US (620 milliards CAN) pour éviter la fermeture de plusieurs agences fédérales, mais les législateurs n’en sont qu’à la moitié environ du traitement des dépenses pour cet exercice financier.