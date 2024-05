(Washington) Le sénateur démocrate Joe Manchin, de Virginie-Occidentale, a annoncé vendredi qu’il s’était inscrit comme indépendant, soulevant des questions sur ses projets politiques, car cette décision pourrait améliorer ses chances s’il se présentait à nouveau aux élections dans un État devenu fortement républicain.

Lisa Mascaro, Kevin Freking et Leah Willingham Associated Press

Âgé de 76 ans, M. Manchin a souvent été en désaccord avec le Parti démocrate et un obstacle à de nombreuses priorités législatives du président Joe Biden. Mais il a joué un rôle central en aidant M. Biden à faire franchir la ligne d’arrivée à un projet de loi historique sur le changement climatique et les soins de santé en 2022.

Il avait déjà annoncé en novembre qu’il ne chercherait pas à être réélu au Sénat, donnant ainsi aux républicains une voie claire pour remporter son siège en Virginie-Occidentale dans leur tentative de reconquérir la majorité l’année prochaine.

Joe Manchin est membre du Sénat depuis 2010 et est président du comité de l’énergie et des ressources naturelles. Il a déclaré dans un communiqué qu’au cours des 15 dernières années, il avait vu les deux principaux partis politiques abandonner leurs électeurs pour « l’extrémisme partisan, tout en mettant en péril notre démocratie ».

« Aujourd’hui, notre politique nationale est brisée et aucun des deux partis n’est prêt à faire des compromis pour trouver un terrain d’entente, a fait valoir le sénateur Manchin. Pour rester fidèle à moi-même et m’engager à faire passer le pays avant le parti, j’ai décidé de m’inscrire en tant qu’indépendant sans affiliation à un parti et de continuer à me battre pour la majorité sensée de l’Amérique. »

Plusieurs options ouvertes

M. Manchin continuera à participer au caucus démocrate et conservera sa présidence de commission, selon une source près de lui. Cette décision aide les démocrates à conserver leur faible majorité de 51 contre 49 au Sénat.

Pourtant, face à une éventuelle retraite de la politique, Joe Manchin semble garder d’autres options ouvertes.

Il souhaite depuis longtemps changer d’affiliation politique pour devenir indépendant, selon une deuxième personne proche du dossier. Mais une échéance imminente en Virginie-Occidentale a forcé le débat.

Les candidats doivent déposer leur affiliation politique 60 jours avant la date limite du 1er août pour se présenter aux élections de cette année.

Désormais enregistré comme indépendant, Joe Manchin a encore le temps d’organiser une autre course au Sénat ou une éventuelle candidature au poste de gouverneur, poste qu’il a occupé de 2005 à 2010.

Il a déjà battu le candidat républicain au poste de gouverneur, le procureur général de l’État, Patrick Morrisey, une fois auparavant, en 2018. Cette campagne au Sénat a été la plus difficile pour le sénateur Manchin au cours de plus de trois décennies passées dans la politique en Virginie-Occidentale. Il a battu M. Morrisey par un peu plus de 3 points de pourcentage.

Steve Williams, candidat démocrate au poste de gouverneur et maire de Huntington, a déclaré la semaine dernière qu’il ne croyait pas que Joe Manchin avait l’intention de se lancer dans la course au poste de gouverneur, ajoutant qu’ils étaient amis depuis des décennies.

Les responsables du Parti démocrate de Virginie-Occidentale ont déclaré vendredi que M. Manchin ne les avait pas prévenus qu’il devenait indépendant. Dans un communiqué vendredi, le président du Parti démocrate de l’État, Mike Pouchkine, s’est dit déçu.

« Même si le sénateur a été l’un des sénateurs les plus indépendants du pays et s’est parfois opposé au programme démocrate, nous lui serons toujours reconnaissants pour ses votes en faveur de la destitution du président Trump, pour la création de la Commission du 6 janvier et pour son avertissement selon lequel, s’il est réélu, Trump’détruira la démocratie en Amérique’ », a-t-il déclaré.

Joe Manchin, le dernier d’une lignée de puissants sénateurs démocrates de Virginie-Occidentale qui ont défendu les intérêts du charbon sur la scène nationale, a de plus en plus déploré le système bipartite au cours de l’année écoulée. Lors d’une visite d’une usine d’emboutissage de Charleston en octobre, il a déclaré qu’il s’identifiait davantage aux indépendants qu’à l’un ou l’autre des partis.

Les rédacteurs de l’Associated Press Farnoush Amiri et Mary Clare Jalonick ont contribué à cette dépêche. Willingham a écrit de Charleston, en Virginie-Occidentale.