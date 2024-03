Accusé de corruption Le sénateur démocrate Menendez plaide non coupable d’entrave à la justice

(New York) Le sénateur démocrate américain Robert Menendez, déjà poursuivi avec son épouse par la justice dans une affaire de pots-de-vin impliquant l’Égypte et le Qatar, a plaidé lundi non coupable d’entrave à une enquête, un nouveau chef d’accusation imposé début mars par un juge new-yorkais.