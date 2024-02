Un cocon présidentiel pour protéger Biden

(Washington) Les assistants du président Joe Biden veillent à ce qu’il emprunte l’escalier le plus court pour monter à bord d’Air Force One. En conférence de presse, ils ont tôt fait de parler très fort pour mettre fin aux questions, s’inspirant parfois d’une tactique classique des cérémonies de remise de prix : ils font jouer de la musique forte pour signaler la fin de l’évènement. Et oubliez les interviews régulières avec les principaux médias d’information, notamment le traditionnel entretien présidentiel du dimanche du Super Bowl.