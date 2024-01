L’enquête du New York Times de septembre 2020 affirmait que Donald Trump n’avait payé que 750 dollars d’impôts fédéraux en 2016 et en 2017, et aucun lors de 10 des 15 années précédentes.

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Un ex-employé de l’administration fiscale américaine a été condamné lundi à cinq ans de prison pour avoir fait fuiter dans les médias les déclarations fiscales d’un très haut responsable en 2020, a annoncé le département de la Justice.

Agence France-Presse

Le département ne cite dans son communiqué ni le nom de l’ex-président Donald Trump ni les médias concernés.

Mais les faits et les dates correspondent à la publication en septembre 2020 par le New York Times des déclarations d’impôts du président de l’époque, puis à ceux de la diffusion par le média d’investigation ProPublica en 2021 d’une série de documents sur l’évasion fiscale pratiquée par des milliardaires.

Charles Littlejohn, 38 ans, avait plaidé en octobre 2023 coupable de divulgation non autorisée de déclarations de revenus. Il a été condamné à la peine maximale prévue.

« Cette condamnation devrait servir d’avertissement à quiconque envisagerait d’imiter M. Littlejohn », a commenté l’inspectrice générale de l’administration fiscale, Heather Hill, citée dans le communiqué.

L’inspection des impôts « enquête sans relâche sur les personnes qui consultent illégalement et divulguent des informations sur les contribuables, quelles que soient leurs motivations », a-t-elle souligné.

Rompant avec une longue tradition, Donald Trump a toujours refusé de publier ses déclarations de revenus.

L’enquête du New York Times de septembre 2020 affirmait qu’il n’avait payé que 750 dollars d’impôts fédéraux en 2016 et en 2017, et aucun lors de 10 des 15 années précédentes, en raison notamment d’importantes déclarations de pertes de ses sociétés.

Par ailleurs, un juge de la division commerciale de la Cour suprême de l’État de New York l’a condamné le 12 janvier à payer 392 638 dollars au New York Times et à des journalistes du quotidien au titre des frais de justice, après l’avoir débouté de ses poursuites à leur encontre.

Leur enquête, publiée en 2018 et récompensée en 2019 par le prestigieux prix Pulitzer, racontait comment l’ancien promoteur, qui affirme s’être fait tout seul, avait bâti sa fortune. Elle assurait que Donald Trump avait en réalité reçu de son père, sur plusieurs années, l’équivalent aujourd’hui de 413 millions de dollars qui auraient en partie été transférés par le biais d’une société-écran, leur permettant d’échapper à l’impôt.