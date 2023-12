Dans tout le Vermont, 10 homicides et un décès suspect sont survenus depuis le mois d’octobre, dont un double meurtre à Burlington.

PHOTO LISA RATHKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Burlington) La hausse de la violence armée aux États-Unis n’épargne pas le Vermont, même si ce petit État rural est souvent reconnu pour être l’un des plus sûrs au pays.

Lisa Rathke Associated Press

Au cours de la longue fin de semaine de l’Action de grâce, qui a lieu à la fin novembre aux États-Unis, trois étudiants d’origine palestinienne ont été grièvement blessés par balle.

Deux jours plus tard, le maire de Burlington, Miro Weinberger, a avoué qu’il s’agissait « de l’un des évènements les plus choquants et les plus inquiétants de l’histoire de cette ville ».

Dans tout le Vermont, 10 homicides et un décès suspect sont survenus depuis le mois d’octobre, dont un double meurtre à Burlington. La municipalité a d’ailleurs connu 16 incidents de coups de feu jusqu’à présent cette année, selon son maire, qui a ajouté que cette réalité ne touche pas que les grandes villes.

« Il y a plusieurs communautés qui connaissent une augmentation alarmante de la violence armée, a souligné M. Weinberger. Nous avons vu des fusillades à Newport, Danville, St Johnsbury, Brattleboro, Castleton, Leicester et Brookfield. »

Cette recrudescence de la violence armée a également mis à rude épreuve la police de l’État du Vermont qui, malgré son manque d’effectifs, a procédé à des arrestations à la suite de deux fusillades.

Le corps policier a un taux de vacance de 15 % – avec 51 postes non pourvus – et un taux de vacance fonctionnelle d’environ 25 %, ce qui signifie qu’un certain nombre de personnes en congé familial, militaire ou autre ne sont pas disponibles, a expliqué le directeur de la police de l’État du Vermont, le colonel Matthew Birmingham.

« Cela nous met donc dans une position difficile. Nous faisons plus de travail – on reçoit plus d’appels chaque année – avec moins de personnel », a-t-il souligné.

Dans l’ensemble, le pays a connu une diminution de 6 % des homicides par arme à feu à l’échelle nationale entre 2021 et 2022. Cependant, le Vermont a connu un bond de 185 %, selon le capitaine Shawn Loan de la police de l’État du Vermont.

« Nous sommes passés de sept décès par arme à feu en 2021 à 20 en 2022 », a-t-il précisé.

Environ la moitié des homicides au Vermont impliquaient une arme à feu entre 2017 et 2021, a-t-il mentionné. L’année dernière, cette proportion est passée à 86 %.

La drogue aussi en cause

Si la fusillade lors de laquelle des étudiants ont été visés fait l’objet d’une enquête sous l’angle d’un crime haineux, de nombreux homicides commis cet automne dans le Vermont sont probablement liés à la drogue. Ils sont d’ailleurs tous isolés les uns des autres, a déclaré le colonel Birmingham.

« Le Vermont connaît de nombreux problèmes liés à la drogue. Le fentanyl constitue d’ailleurs un énorme problème pour cet État et pour le pays », a souligné M. Birmingham.

« Notre taux de mortalité par surdose augmente chaque année, ce qui constitue un problème et devrait être sur le radar de tout le monde. »

Dans l’ensemble de l’État, le taux d’homicides au Vermont l’année dernière était d’environ 3,9 pour 100 000 habitants, comparativement à 3,1 à Los Angeles et 2,3 à New York.

« Nous n’avons pas assez d’ambulances et pas assez d’enquêteurs qui travaillent sur les homicides, parce que nous ne sommes pas conçus pour avoir un taux aussi élevé de crimes violents. Cela a donc un effet plus important », a soutenu le capitaine Loan.

Les vols au détail et autres délits ont aussi augmenté, ce qui a poussé certains commerces à quitter le centre-ville.

Un corps policier à reconstruire

Cette recrudescence de la violence survient alors que la police municipale de Burlington tente de rebâtir ses effectifs.

En 2020, le conseil municipal a adopté une résolution ordonnant au corps policier de réduire son nombre maximum d’agents par attrition de 105 à 74. Cela survenait dans la foulée du mouvement visant à « définancer » la police en raison d’actes racistes commis par des agents de partout aux États-Unis.

Mais plus d’un an plus tard, le conseil municipal a autorisé le corps policier à augmenter ses effectifs jusqu’à 87 personnes. Toutefois, le chef de police par intérim de l’époque, Jon Murad, a prévenu qu’il faudrait des années pour reconstruire son service.

En date du 15 novembre, Burlington comptait 69 officiers assermentés.

La Ville a ajouté des agents de sécurité au marché public de Church Street pour aider les passants à se sentir en sécurité pendant la période des Fêtes.

Elle a également prévu d’organiser un forum communautaire sur la sécurité publique jeudi et en prévoit un autre la semaine prochaine pour discuter du trafic de drogue, de la criminalité armée, de la consommation de substances et des crimes contre les biens.

Après la fusillade contre les étudiants palestiniens, le suspect, Jason Eaton, 48 ans, a été arrêté dans son appartement de Burlington. Il a plaidé non coupable de trois chefs de tentative de meurtre et est détenu sans caution.

Pendant ce temps, la police de l’État du Vermont progresse dans ses enquêtes concernant d’autres décès par balle, a assuré M. Birmingham.

« Je suis convaincu que nous allons faire des progrès dans chacune d’elles qui aboutiront à des résolutions en faveur des victimes », a-t-il promis.