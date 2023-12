(Québec) La capitale est le théâtre d’une guerre sanglante entre factions du crime organisé qui est particulièrement « taxante » pour les policiers de Québec, a indiqué mercredi le chef du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Denis Turcotte a confirmé mercredi lors d’une présentation aux élus que la capitale était aux prises avec une augmentation importante des violences entre membres du crime organisé.

Plusieurs sources policières ont raconté qu’un conflit oppose depuis des mois les Hells Angels à un groupe de trafiquants mené par David « Pic » Turmel. Ces derniers refuseraient de s’approvisionner en cocaïne auprès des Hells, privant ainsi les motards d’une source importante de revenus.

Un ancien motard très influent dans la capitale, Michel « Doune » Guérin, a été retrouvé criblé de balles devant chez lui fin novembre. Des entrepôts liés aux motards ont récemment été incendiés en Beauce. Mercredi, le Journal de Québec rapportait que deux membres d’un club-école des Hells Angels auraient été poignardés fin octobre au centre de détention de Québec.

« C’est sûr qu’on a eu une grosse année. On ne se le cachera pas. Ce n’est pas une grosse année en termes de volume, mais en termes de type de criminalité », a dit d’un air solennel le chef de police Denis Turcotte aux élus mercredi, lors des comités pléniers budgétaires.

Le chef du SPVQ confirme que des factions du crime organisé se font la guerre pour le contrôle du trafic de drogue. M. Turcotte a donné une idée mercredi de l’ampleur qu’ont pris ces conflits dans la capitale : le crime organisé serait responsable de plus de la moitié des sept homicides à Québec en 2023, en plus d’avoir.

« Dans les trois dernières années, on a une moyenne d’environ quatre meurtres par année. Mais ce ne sont pas des meurtres liés au crime organisé, c’est lié à la santé mentale, à des problématiques intrafamiliales », a expliqué M. Turcotte.

« Mais cette année, on a quatre meurtres liés directement aux organisations criminelles en plus d’une tentative de meurtre et on est rendus à 13 incendies criminels liés directement aux groupes criminalisés. »

Tous les policiers de la capitale « sont mobilisés », mais arrivent à la fin de 2023 « fatigués ». « C’est très taxant pour le personnel », dit-il.

Une conseillère municipale a déploré la « brume au-dessus de Québec ». Comment la dissiper, cette brume ?

Le chef du SPVQ a récemment demandé une aide financière d’urgence de Québec pour lutter contre la violence armée. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a refusé, laissant entendre que le SPVQ pouvait demander de l’aide à la Sûreté du Québec (SQ).

Le chef a besoin de ces sommes, qu’il n’a pas chiffrées, pour améliorer ses services de renseignement et de prévention.

« Pour être encore plus efficaces et prévenir ces meurtres, ces incendies, toute cette violence armée, dit-il. J’ai demandé du financement au provincial, car c’est un problème provincial, ce n’est pas juste lié à la Ville de Québec. »