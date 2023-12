Des oh et des bah

Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle de la semaine.

Hommage

Le meilleur du pire

Twitter, maintenant X, n’est plus ce qu’il a déjà été, mais une fois par pleine lune, on trouve une perle qui nous rappelle pourquoi on continue d’aller y faire un tour. Cette semaine, on a suivi avec délectation le tournoi du pire message de 2023, organisé par l’analyste internet Jeremiah Johnson. Au moment d’écrire ces lignes, des 64 gazouillis en lice lundi, il n’en reste plus que quatre. Notre « préféré » est celui d’un usager baptisé Blood Mustard, qu’on pourrait qualifier d’ultra woke : « J’ai toujours trouvé ça bizarre, comme téléspectateur, qu’on nous montre des moments d’intimité entre personnages sans leur consentement. Ça nous donne l’impression d’être, au mieux, des voyeurs ; au pire, coupables d’une sorte de crime sexuel (dont j’ignore la nature). »

La citation

Une grosse prise

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Claude Meunier et Serge Thériault

« C’est très émouvant d’être avec vous deux. »

Stéphane Laporte dans un extrait des Flocons sont réunis, une émission spéciale de radio qui réunira Claude Meunier et Serge Thériault, lequel vit reclus depuis plusieurs années en raison d’une sévère dépression. Cet entretien sera diffusé le dimanche 24 décembre à 17 h, en rediffusion le lendemain à 11 h.

Dommage

Des monstres sacrés en chute

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Gérard Depardieu : la chute de l’ogre

Dure, dure fin d’année 2023 pour deux monstres sacrés français, Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. La première vient d’être condamnée à deux ans de prison avec sursis et 250 000 euros (369 000 $) pour fraude fiscale et blanchiment. Le second, doit-on rappeler, voit son étoile dégringoler depuis la diffusion sur France 2 d’une séquence tournée en Corée du Nord en 2018, dans laquelle il tient des propos misogynes et obscènes, dont certains (particulièrement dégoûtants) sont dirigés contre une fillette. Judicieusement intitulée Gérard Depardieu : la chute de l’ogre, cette émission sera diffusée en primeur canadienne aux Grands reportages sur ICI RDI mardi à 19 h. Divulgâcheur : on est loin des bons sentiments des films de Noël.

La vidéo

Une publicité coup de poing

CAPTURE D’ÉCRAN

La publicité de l’année est sortie jeudi, exactement 11 ans après l’effroyable fusillade à l’école primaire Sandy Hook à Newtown, au Connecticut. Commandité par Mothers For Democracy, une coalition américaine de parents exigeant un meilleur contrôle des armes à feu, le message d’une minute ébranle. On y montre une fillette tomber dans l’eau d’une piscine, puis sa mère, horrifiée, accourir en panique… pour finalement s’agenouiller près du bord et implorer Dieu de l’épargner. Des passants faussement compatissants s’arrêtent également pour offrir leurs traditionnelles « thougts and prayers » (pensées et prières), le tout, pendant qu’on voit l’enfant se noyer. Le message suivant vient boucler la scène : « La violence par armes à feu cause le plus de décès d’enfants aux États-Unis. Vos pensées et vos prières ne veulent rien dire quand vous pouvez agir. »

Le malaise

Manque de doigté en ondes

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Imaginez si Patrice Roy ou Sophie Thibault ouvrait son bulletin de nouvelles en faisant un doigt d’honneur en regardant directement l’objectif. C’est la manière dont l’animatrice britannique Maryam Moshiri a récemment commencé son émission, sur BBC. Bien entendu, la séquence est devenue virale en moins de temps qu’il en faut pour lever son majeur. La journaliste s’est ensuite excusée, expliquant qu’avant d’entrer en ondes, elle rigolait avec l’équipe du téléjournal en faisant le décompte de 10 à 1… avec ses doigts. Cette explication n’a convaincu personne jusqu’à vendredi, lorsque la séquence complète, qui confirmait sa version des faits, a coulé sur l’internet.

Place aux lecteurs

PHOTO VIVIEN GAUMAND, TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE TVA Emmanuel Schwartz et Marie-Evelyne Lessard dans Hôtel

Vous avez été nombreux à répondre à notre question concernant les téléséries déprogrammées qui mériteraient une seconde chance. Décommandée par TVA après une seule saison en 2023, Hôtel est sortie du lot, tout comme l’excellente Demain des hommes, dont l’annulation par Radio-Canada remonte à 2018. Plus de 10 ans après son retrait des ondes après deux saisons, les fans des Rescapés n’ont toujours pas décoléré. Le drame de science-fiction mettant en vedette Guylaine Tremblay et Roy Dupuis complète le podium.

