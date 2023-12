Le personnage de Mickey sera du domaine public en 2024

(Los Angeles) M-I-C-K-E-Y appartiendra bientôt à vous et à moi. Avec plusieurs astérisques, réserves et mises en garde, Mickey Mouse sous sa forme la plus ancienne sera le chef de file du groupe de personnages, de films et de livres qui tomberont dans le domaine public en 2024.