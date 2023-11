Faire sa vie à New York avec la crainte d’être renvoyé

(New York) La vague de migrants qui a récemment franchi la frontière sud a été l’une des plus importantes de l’histoire des États-Unis. Beaucoup ont été refoulés, mais d’autres ont été autorisés à rester et à lutter contre l’expulsion devant les tribunaux. Des milliers d’entre eux se sont rendus à New York pour tenter leur chance.