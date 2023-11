(Atlanta) Jimmy Carter a assisté mardi à Atlanta à un dernier hommage à sa femme et ancienne première dame des États-Unis Rosalynn Carter, décédée il y a une semaine à l’âge de 96 ans, aux côtés du président Joe Biden.

John FALCHETTO avec Paul NOLP à Washington Agence France-Presse

L’ancien président de 99 ans, traité en soins palliatifs depuis février, est arrivé dans l’église poussé dans un fauteuil roulant, le visage émacié, pour l’une de ses très rares apparitions publiques récentes.

Il a été placé au premier rang aux côtés du président Biden, de l’ancien président Bill Clinton et des cinq premières dames américaines encore vivantes – Jill Biden, Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama et Melania Trump –, ainsi que des 11 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants du couple Carter.

PHOTO EVELYN HOCKSTEIN, REUTERS Joe Biden et Jill Biden

« Ma mère a été la colle qui a tenu notre famille unie », a déclaré pendant la cérémonie James Carter, l’un des fils de Rosalynn et Jimmy Carter.

Leur fille, Amy Lynn Carter, a lu une lettre de son père dédiée à sa mère Rosalynn et écrite il y a 75 ans, lorsque l’ancien président – aujourd’hui incapable de parler – servait dans la marine : « Pendant mon absence, j’essaie de me convaincre que tu n’es pas, que tu ne peux pas être aussi douce et belle que dans mes souvenirs. Mais quand je te vois, je tombe à nouveau amoureux de toi. »

Inséparables

Jimmy et Rosalynn Carter se sont mariés en 1946 et ont formé un couple inséparable autant dans la sphère publique que privée.

Rosalynn Carter s’est distinguée tout au long de sa vie par son engagement pour la démocratie, les droits de la personne et les questions de santé.

Elle s’est impliquée dans les campagnes et le parcours politique de son mari, jusqu’à participer « aux réunions de cabinet et aux principaux breffages » lorsqu’il était président entre 1977 et 1981, selon le site officiel de la Maison-Blanche.

« Rosalynn a été ma partenaire sur un pied d’égalité dans tout ce que j’ai accompli », avait déclaré Jimmy Carter, prix Nobel de la Paix, après le décès de sa femme.

Après son échec pour se faire réélire en 1980 face au républicain Ronald Reagan, Jimmy Carter a été discrédité sur la scène nationale, mais le couple a rebondi et a mis en place un réseau mondial d’activités caritatives, tout en menant un train de vie modeste.

Rosalynn Carter est décédée le 19 novembre, deux jours après être entrée en soins palliatifs, « en paix, avec sa famille à ses côtés », dans la maison du couple à Plains, dans l’État de Géorgie, avait précisé la fondation gérant l’image et l’héritage politique de Jimmy Carter, dans un communiqué.

Lundi, la population a pu se recueillir devant son cercueil, installé à la Bibliothèque présidentielle Carter d’Atlanta.

Le cortège a parcouru mardi les rues de la capitale de l’État de Géorgie, partant du Carter Presidential Center jusqu’à l’église où a lieu l’office, pour permettre au public de « saluer le cortège lors de son passage », avait fait savoir la fondation Carter Center.

Les funérailles auront lieu mercredi dans un cadre plus intime dans le petit village de Plains, où le couple a vécu pendant des décennies, sous les yeux de l’ex-président le plus âgé de l’Histoire.