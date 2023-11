(Bluffton) Nikki Haley a affirmé lundi que l’ancien président Donald Trump avait causé trop de chaos pour remporter un deuxième mandat à la Maison-Blanche.

Meg Kinnard Associated Press

L’ancienne gouverneure et ambassadrice des Nations unies a attiré la plus grande foule de sa campagne primaire jusqu’à présent, alors qu’elle tente de réduire l’écart avec Trump à quelques semaines du caucus de l’Iowa, qui marquera le coup d’envoi du calendrier des nominations républicaines.

Mme Haley a parlé de son ancien patron en disant, comme elle l’avait déjà fait auparavant, qu’elle pensait que Trump était « le bon président au bon moment », mais que le moment était désormais venu pour une nouvelle génération de dirigeants américains.

« Je suis d’accord avec beaucoup de ses politiques, mais la vérité est que, à tort ou à raison, le chaos le suit, a soutenu Mme Haley. Nous avons trop de divisions dans ce pays et trop de menaces à travers le monde pour nous retrouver à nouveau dans le chaos. »

PHOTO MEG KINNARD, ASSOCIATED PRESS Nikki Haley était en Caroline du Sud lundi pour un événement de sa campagne à l’investiture républicaine.

Environ 2500 personnes ont assisté à l’évènement sur un campus satellite de l’Université de Caroline du Sud, le long de la côte sud de l’État. La moitié de ce nombre a regardé l’évènement sur des écrans à l’extérieur du bâtiment, après qu’il a été rempli au maximum de sa capacité.

L’équipe de Mme Haley a présenté sa campagne comme étant sur une trajectoire ascendante et a souligné l’augmentation des foules au cours des dernières semaines, alors qu’elle attire une nouvelle attention de la part des électeurs et des donateurs à la recherche d’une alternative à Donald Trump.

Nikki Haley a abordé les points habituels de son discours de campagne lundi, suscitant des applaudissements et des acclamations à la suite des appels à limiter le mandat des membres du Congrès, à soumettre les politiciens à des tests de compétence mentale et à mettre fin aux relations commerciales avec la Chine « jusqu’à ce qu’ils cessent d’assassiner les Américains avec du fentanyl ».

Mme Haley fait partie d’un groupe de candidats en compétition pour une lointaine deuxième place avec Trump, qui mène le peloton du Parti républicain depuis le coup d’envoi de sa troisième campagne présidentielle, l’année dernière.

Plus tard cette semaine, Mme Haley retournera dans le New Hampshire, où elle a fait de nombreuses démarches électorales. L’entrepreneur Vivek Ramaswamy a plus d’une douzaine d’évènements programmés cette semaine dans l’Iowa. Vendredi, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, fait campagne dans toute la Caroline du Sud.