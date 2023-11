(New York) Trois jeunes Palestiniens ont été blessés par balle samedi soir par un homme dans l’État américain du Vermont, a annoncé la police locale, indiquant que le suspect n’avait pas encore été identifié.

Agence France-Presse

Âgés de 20 ans, ils se promenaient « quand ils se sont retrouvés face à un homme blanc armé d’un pistolet » qui « sans leur parler, a tiré au moins quatre balles avant de s’enfuir a priori à pied », a indiqué la police de Burlington dans un communiqué transmis à l’AFP.

Deux des victimes sont dans un « état stable » tandis que la troisième « souffre de blessures plus sérieuses », est-il précisé.

Les jeunes hommes se trouvaient dans la ville de Burlington, à 70 kilomètres de la frontière canadienne, pour passer les fêtes de Thanksgiving.

« À l’heure actuelle, il n’y a pas d’informations supplémentaires suggérant le mobile du suspect, telles que des déclarations ou des remarques », a précisé la police. Mais selon son chef, Jon Murad, « dans ce moment chargé, personne ne peut regarder cet acte sans suspecter que cela soit un crime motivé par la haine ».

PHOTO TIRÉE DE X Tahseen Ali Ahmad, Kinnan Abdalhamid et Hisham Awartani

Lors de l’agression, deux des victimes portaient le traditionnel keffieh, a détaillé la police.

La guerre entre Israël et le Hamas suscite de fortes tensions à travers le pays, et a donné lieu à une hausse des actes antisémites et islamophobes.

« Nous sommes dévastés par cette nouvelle terrifiante que nos enfants aient été ciblés et se soient fait tirer dessus », ont réagi les familles des victimes dans un communiqué à l’institut spécialisé sur le Moyen-Orient IMEU.

« Nous demandons aux forces de l’ordre de mener une enquête rigoureuse, et notamment de traiter l’agression comme une agression motivée par la haine », poursuivent-ils.

Joe Biden a été informé de l’agression, a indiqué dimanche la Maison-Blanche.

« La haine n’a pas de place ici », a fustigé dimanche le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, en réaction à cette nouvelle « choquante et profondément décevante ».