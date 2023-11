(Washington) L’ancienne première dame des États-Unis Rosalynn Carter, 96 ans, recevra désormais des soins palliatifs à domicile, au côté de son mari également en fin de vie, a annoncé vendredi le Carter Center.

Agence France-Presse

L’ex-première dame « et le président Carter passent du temps ensemble et avec leur famille. La famille Carter continue à demander le respect de sa vie privée et est reconnaissante pour tous les témoignages d’amour et de soutien reçus », a précisé la fondation gérant l’image et l’héritage de Jimmy Carter.

L’ancien président et prix Nobel de la Paix, âgé de 99 ans, est traité en soins palliatifs depuis février dans la maison du couple à Plains, dans l’État de Géorgie.

Ayant été à la Maison-Blanche de 1977 à 1981, pour un seul mandat, il est le président américain le plus âgé encore en vie.

Jimmy et Rosalynn Carter se sont mariés en 1946.