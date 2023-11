PHOTO ZACK WITTMAN, THE NEW YORK TIMES

(Orlando, Floride) Un après-midi de la fin septembre, des centaines d’élèves de l’école secondaire Timber Creek, à Orlando, se sont rassemblés dans la vaste cour centrale du campus pour se détendre et manger. Pour les membres d’une génération extrêmement connectée, leurs activités étaient résolument analogiques.

Natasha Singer

Des dizaines de personnes étaient assises en petits groupes, discutant avec animation. D’autres jouaient au tennis léger (pickleball) sur des terrains improvisés. Il n’y avait pas un seul téléphone portable en vue, et ce n’est pas un hasard.

En mai, la Floride a adopté une loi obligeant les écoles publiques à imposer des règles interdisant l’utilisation des téléphones cellulaires par les élèves pendant les heures de cours. Cet automne, les écoles publiques du comté d’Orange, dont fait partie l’école Timber Creek High, sont allées encore plus loin en interdisant aux élèves d’utiliser leur téléphone portable pendant toute la journée scolaire.

Lors d’entretiens, une douzaine de parents et d’élèves du comté d’Orange ont tous déclaré qu’ils étaient favorables à l’interdiction du téléphone pendant les cours. Mais ils s’opposent à l’interdiction plus stricte de leur district, qui s’étend sur toute la journée.

Les parents ont déclaré que leurs enfants devraient pouvoir les contacter directement pendant les périodes libres, tandis que les élèves ont qualifié l’interdiction couvrant toute la journée d’injuste et d’infantilisante.

« Ils attendent de nous que nous assumions la responsabilité de nos propres choix », a déclaré Sophia Ferrara, élève de 12e année à Timber Creek, qui a besoin d’utiliser des appareils mobiles pendant les périodes libres pour suivre des cours en ligne à l’université.

Mais ils nous enlèvent la possibilité de faire un choix et d’apprendre à être responsables. Sophia Ferrara, élève de 12e année à Timber Creek

Contraintes plus strictes nécessaires

Comme de nombreux parents exaspérés, les écoles publiques des États-Unis adoptent des mesures de plus en plus draconiennes pour tenter d’éloigner les jeunes de leur téléphone portable. Selon les législateurs et les chefs de district, des contraintes plus strictes sont nécessaires, car l’utilisation effrénée des médias sociaux pendant les cours menace l’éducation, le bien-être et la sécurité physique des élèves.

Dans certaines écoles, des jeunes ont planifié et filmé des agressions contre d’autres élèves, puis ont téléchargé les vidéos sur des plateformes telles que TikTok et Instagram. Les enseignants et les directeurs d’école avertissent que les applications sociales telles que Snapchat sont également devenues une source de distraction majeure, incitant certains élèves à envoyer des messages à leurs amis pendant les cours.

C’est pourquoi de nombreux districts, dont ceux de South Portland (Maine) et de Charlottesville (Virginie), ont interdit l’utilisation des téléphones portables par les élèves tout au long de la journée. Aujourd’hui, la Floride a mis en place une mesure de répression plus complète à l’échelle de l’État.

La nouvelle loi de Floride exige que les écoles publiques interdisent l’utilisation des téléphones portables par les élèves pendant le temps d’enseignement et bloquent l’accès des élèves aux médias sociaux sur le réseau WiFi de l’établissement.

La Floride exige également que les écoles enseignent aux élèves « comment les médias sociaux manipulent le comportement ».

Snapchat, Instagram et TikTok ont chacun des politiques interdisant le harcèlement, ainsi que des systèmes permettant de signaler les cas de harcèlement sur leurs plateformes. Dans un communiqué, Snap, la société mère de Snapchat, a déclaré qu’elle soutenait les efforts déployés par les parents et les éducateurs pour favoriser un environnement scolaire sain, notamment en « limitant l’accès des élèves aux appareils personnels pendant les heures de cours ».

Dans un communiqué, TikTok a déclaré que les activités telles que la publication de vidéos de harcèlement et de violence à l’école « violent nos directives communautaires », et qu’elle supprime lorsqu’elle en trouve. Meta, la société mère d’Instagram, s’est refusée à tout commentaire.

Des règles plus restrictives concernant les téléphones portables à l’école pourraient avoir des avantages, comme celui de permettre aux élèves de mieux se concentrer sur l’apprentissage. Mais elles pourraient aussi accroître la surveillance des élèves ou entraver des communications cruciales pour les adolescents qui ont des responsabilités familiales ou un travail après l’école.

Intensification des mesures

On ne sait pas exactement combien d’autres écoles interdisent l’utilisation des téléphones portables par les élèves. Les statistiques du ministère américain de l’Éducation, publiées en 2021, indiquaient qu’environ 77 % des écoles interdisaient l’utilisation non scolaire des téléphones portables pendant les heures de cours.

Les nouvelles règles adoptées cet automne par les écoles publiques du comté d’Orange, le huitième système scolaire en importance du pays, montrent comment – et pourquoi – certains districts intensifient leurs mesures de répression à l’égard des téléphones portables.

Selon les éducateurs du comté d’Orange, l’attachement de nombreux élèves à leur téléphone s’est renforcé pendant la pandémie. Les élèves levaient rarement les yeux de leur appareil lorsqu’ils marchaient dans les couloirs de l’école. Certains adolescents filmaient clandestinement leurs camarades de classe et diffusaient les vidéos sur des applications telles que Snapchat.

« Nous avons constaté beaucoup de harcèlement », a déclaré Marc Wasko, le directeur de Timber Creek, qui accueille environ 3600 élèves.

PHOTO ZACK WITTMAN, THE NEW YORK TIMES Le directeur de Timber Creek, Marc Wasko

Nous avons eu beaucoup de problèmes avec des élèves qui publiaient ou essayaient d’enregistrer des choses qui se passaient pendant les heures de cours. Marc Wasko, directeur de Timber Creek

Après l’entrée en vigueur de la loi de Floride en juillet, le comté d’Orange a décidé d’imposer des règles encore plus strictes. Il y est interdit aux élèves d’utiliser des téléphones portables pendant toute la journée scolaire, même entre les cours.

En septembre, le premier jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction, les administrateurs de Timber Creek ont confisqué plus de 100 téléphones aux élèves, a indiqué M. Wasko. Par la suite, le nombre de confiscations a rapidement diminué. Les incidents scolaires liés au téléphone, comme le harcèlement, ont également diminué.

PHOTO ZACK WITTMAN, THE NEW YORK TIMES Des téléphones confisqués sont conservés sous clé jusqu’à la fin des classes.

L’interdiction a rendu l’atmosphère à Timber Creek à la fois plus pastorale et plus carcérale.

M. Wasko a déclaré que les élèves établissent désormais un contact visuel et répondent lorsqu’il les salue. Les enseignants ont déclaré que les élèves semblaient plus investis en classe.

PHOTO ZACK WITTMAN, THE NEW YORK TIMES Nikita McCaskill, professeur de gouvernement à Timber Creek

« J’adore ça », a déclaré Nikita McCaskill, professeur de gouvernement à Timber Creek. « Les élèves sont plus bavards et collaborent davantage. »

Certains élèves ont déclaré que l’interdiction avait rendu l’interaction avec leurs camarades de classe plus authentique.

« Maintenant, les gens ne peuvent pas vraiment être comme : “Oh, regardez-moi sur Instagram. C’est ce que je suis” », a déclaré Peyton Stanley, élève de 12e année à Timber Creek.

Cela a aidé les gens à être qui ils sont – au lieu de ce qu’ils sont en ligne – à l’école. Peyton Stanley, élève de 12e année à Timber Creek

Peyton Stanley a ajouté qu’elle trouvait également l’interdiction problématique, déclarant qu’elle se sentirait plus en sécurité à l’école si elle pouvait garder son téléphone portable dans sa poche et envoyer un message à sa mère immédiatement en cas de besoin.

D’autres élèves ont déclaré que l’école ressemblait davantage à une prison. Pour appeler leurs parents, les élèves doivent désormais se rendre au secrétariat et demander l’autorisation d’utiliser le téléphone.

PHOTO ZACK WITTMAN, THE NEW YORK TIMES Lyle Lake, agent de sécurité à l’école Timber Creek d’Orlando, patrouille pendant la pause déjeuner sur une voiturette de golf.

La surveillance s’est également intensifiée. Pour faire respecter l’interdiction, Lyle Lake, agent de sécurité de Timber Creek, patrouille désormais pendant la pause de midi à bord d’une voiturette de golf, attrapant les élèves qui enfreignent l’interdiction et les conduisant au bureau principal, où ils doivent placer leur téléphone dans une armoire fermée à clé pour le reste de la journée scolaire.

« Je finis généralement avec une voiturette pleine d’élèves », a déclaré M. Lake, assis au volant d’une voiturette de golf Yamaha noire pendant l’heure du midi, « parce que j’en attrape d’autres sur le chemin du bureau ».

M. Lake a indiqué qu’il surveillait également les caméras de sécurité de l’école pour repérer les élèves qui utilisent des téléphones portables dans les couloirs et dans d’autres espaces. Les élèves pris en flagrant délit peuvent être exclus de la classe. Les récidivistes peuvent être suspendus.

