Des fusillades font 11 morts et des dizaines de blessés

(St. Petersburg) Des fusillades survenues aux États-Unis au cours du week-end précédant Halloween ont fait au moins 11 morts et plus de 70 blessés, selon les autorités.

Curt Anderson Associated Press

Selon la police, deux personnes ont trouvé la mort entre vendredi et dimanche à Tampa (Floride), trois à Texarkana (Texas), deux à Dodge City (Kansas), deux à San Antonio (Texas) et deux à Mansfield (Ohio).

De nombreuses altercations ont eu lieu lors des célébrations d’Halloween, notamment une fusillade de masse dans le quartier d’Ybor City à Tampa, tôt dimanche, alors que les bars fermaient leurs portes et que des dizaines de personnes déguisées se répandaient dans les rues avant que des groupes ne commencent à se disputer.

La vague de violence du week-end s’est déroulée alors que les gens pleurent les 18 personnes tuées par un tireur la semaine dernière à Lewiston, dans le Maine. Plus d’un millier de personnes ont participé dimanche à une veillée.

« Un bar de quartier. Une salle de quilles. Une fête d’Halloween. Il semble qu’il ne se passe pas un jour sans qu’il y ait une fusillade de masse en Amérique, a dénoncé Kris Brown, président de Brady, un groupe de prévention de la violence armée. La colère et les armes à feu sont une combinaison mortelle qui peut transformer n’importe quelle situation en zone de guerre en quelques secondes. »

Un suspect, Tyrell Phillips, 22 ans, est accusé de meurtre au second degré dans l’affaire de Tampa et il pourrait y avoir d’autres arrestations, a déclaré dimanche le chef de la police, Lee Bercaw. La police a d’abord indiqué qu’il y avait 18 blessés à Tampa, mais ce chiffre a été ramené à 16, cinq d’entre eux étant toujours hospitalisés dimanche soir.

Phillips a comparu pour la première fois devant le tribunal lundi, mais n’a pas encore plaidé coupable. Il reste en prison sans caution dans l’attente d’une nouvelle audience fixée à jeudi. Les dossiers du tribunal ne mentionnent pas encore d’avocat pour représenter Phillips.

À Indianapolis, une fusillade survenue tôt dimanche lors d’une grande fête a entraîné la mort d’un adolescent et blessé neuf autres adolescents et jeunes adultes âgés de 16 à 21 ans, selon la police. Les blessés sont dans un état stable.

Depuis lundi matin, il n’y a pas eu d’arrestation, a indiqué l’officier Samone Burris, qui a précisé que « l’affaire reste active et que l’enquête se poursuit ». Plusieurs armes à feu ont été retrouvées sur les lieux.

« Je suis frustré et en colère d’apprendre que des jeunes gens ont été abattus lors d’une fête d’Halloween la nuit dernière, a dit le maire d’Indianapolis, Joe Hogsett, dans un communiqué publié dimanche matin. Il y a beaucoup trop d’armes à feu dans les mains de ceux qui n’ont rien à y faire, et la violence choquante en est trop souvent le résultat. »

À Chicago, la police a indiqué qu’au moins 15 personnes ont été blessées, dont deux grièvement, quand un tireur a fait feu sur la foule lors d’une fête d’Halloween tôt dimanche. Le suspect a été placé en garde à vue, mais les autorités n’avaient pas encore annoncé d’inculpation lundi matin.

Au Texas, cinq personnes ont été tuées et six autres blessées dans deux fusillades distinctes samedi soir.

La police de San Antonio a annoncé qu’une jeune fille de 13 ans avait été blessée et que ses parents avaient été tués après une fusillade lors d’une fête. Un homme de 20 ans est arrivé à la fête et une dispute s’en est suivie, selon la police. L’homme a commencé à tirer avec une arme à feu et un homme de 40 ans a riposté.

L’homme plus âgé et une femme de 35 ans sont décédés au domicile, a indiqué la police. Le jeune homme et sa parente, ainsi que la fillette de 13 ans, ont été transportés à l’hôpital pour des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger, a indiqué la police. La police n’a pas annoncé d’inculpation.

À Texarkana, à 725 kilomètres de là, le long de la frontière avec l’Arkansas, la police a annoncé que trois personnes avaient été tuées et que trois blessées lors d’une fête organisée dans l’arrière-boutique d’un commerce. Deux hommes ont commencé à se battre à coups de poing lorsque des fusils ont été sortis et que des coups de feu ont éclaté, a indiqué la police. Aucune arrestation n’a été effectuée.