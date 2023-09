L’incendie a tué au moins 97 personnes et détruit plus de 2000 bâtiments, pour la plupart des habitations. Il s’est déclenché pour la première fois à 6 h 30 le 8 août, lorsque des vents violents ont semblé provoquer la chute d’une ligne électrique d’Hawaiian Electric, enflammant des broussailles sèches et de l’herbe à proximité d’un grand terrain.

Les plus hauts responsables des services publics d’Hawaii et la présidente d’Hawaiian Electric ont témoigné jeudi lors d’une audience du Congrès américain portant sur le rôle joué par le réseau électrique dans l’incendie de forêt meurtrier qui a ravagé l’île de Maui le mois dernier.

Les membres d’un sous-comité de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants des États-Unis ont interrogé les responsables des services publics sur la façon dont s’est déclenché l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle. Ils ont aussi cherché à savoir si le réseau électrique de Lahaina était sûr et correctement entretenu.

L’incendie a tué au moins 97 personnes et détruit plus de 2000 bâtiments, pour la plupart des unités d’habitation. Il s’est déclenché à 6 h 30, heure locale, le 8 août, lorsque des vents violents ont semblé provoquer la chute d’une ligne électrique d’Hawaiian Electric, enflammant des broussailles sèches et de l’herbe à proximité d’un grand terrain.

Il y a encore beaucoup de choses à déterminer concernant les causes de l’incendie, a souligné le représentant républicain de la Virginie Morgan Griffith, notamment la manière dont les flammes se sont propagées et les efforts qui ont été déployés dans les dernières années pour réduire les risques d’incendie.

« Il est extrêmement important que nous posions les questions difficiles », a-t-il soutenu.

La présidente et directrice générale d’Hawaiian Electric, Shelee Kimura, le président de la Commission des services publics d’Hawaii, Leodoloff Asuncion fils, et le directeur de l’Office de l’énergie d’Hawaii, Mark Glick, ont pris la barre lors de l’audience.

PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ASSOCIATED PRESS La présidente et directrice générale d’Hawaiian Electric, Shelee Kimura

Mme Kimura et M. Asuncion ont évoqué la possibilité d’enfouir les lignes électriques, ce qui serait un moyen de réduire le risque d’incendies de forêt en cas de vents violents. Environ 50 % des lignes électriques d’Hawaii sont déjà souterraines, a noté Mme Kimura.

Cependant, M. Asuncion a rappelé que l’enfouissement de toutes les lignes électriques serait une opération très dispendieuse et pourrait avoir un impact important sur les contribuables.

Il n’existe actuellement aucun programme qui permet aux contribuables d’une île de subventionner le coût d’enfouissement des lignes électriques sur une autre île, a-t-il mentionné.

PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ASSOCIATED PRESS Le président de la Commission des services publics d’Hawaii, Leodoloff Asuncion fils

« Je comprends, mais il y a aussi un coût majeur associé à l’inaction », a répliqué le représentant républicain du Texas Michael Burgess.

La présidente du Comité de l’énergie et du commerce, la représentante Cathy McMorris Rodgers ; le président du sous-comité de surveillance et d’enquête, le représentant Morgan Griffith ; et le président du sous-comité de l’énergie, du climat et de la sécurité du réseau, Jeff Duncan, tous républicains, ont interrogé Mme Kimura, M. Asuncion et M. Glick sur la cause de l’incendie dans une lettre envoyée le 30 août.

La lettre comprenait dix questions sur la séquence des évènements le jour de l’incendie, les efforts visant à atténuer les risques d’incendie posés par le réseau électrique, l’enquête sur l’incendie et d’autres problèmes.

Dans son témoignage écrit présenté au comité avant l’audience, Mme Kimura s’est concentrée sur les défis liés à la distribution d’électricité sur une chaîne d’îles isolées, ainsi que sur ses sentiments de responsabilité et de lien avec la population d’Hawaii.

Hawaiian Electric dessert environ 70 000 clients à Maui et près d’un demi-million de clients dans tout l’État, y compris le ministère de la Défense, qui est son plus gros client.

Le courant était-il coupé ?

Mme Kimura a reconnu que les lignes d’Hawaiian Electric qui sont tombées sous la force des vents ont provoqué l’incendie initial en matinée le 8 août. Elle a cependant ajouté que les pompiers lui ont assuré avoir éteint cet incendie et que les lignes étaient hors tension depuis plus de six heures lorsque l’incendie a repris dans la même zone plus tard dans la journée.

Dans sa déclaration, elle a fait une distinction claire entre le feu initial et le feu « de l’après-midi », qui se serait déclenché vers 15 h.

« La cause de l’incendie qui a pris naissance en après-midi et qui a dévasté Lahaina n’est pas connue, a-t-elle écrit. Nous travaillons sans relâche pour comprendre ce qui s’est passé et nous coopérons pleinement avec les enquêteurs fédéraux et ceux de l’État. »

Cependant, la question de savoir si les lignes étaient complètement hors tension – c’est-à-dire qu’elles ne transmettaient aucune tension électrique – pourrait encore être remise en question.

Au moins un habitant de Lahaina a déclaré à l’Associated Press que le courant était revenu vers 14 h, et le chef de la police de Maui, John Pelletier, a dit que ses agents essayaient d’empêcher les gens de passer sur les lignes électriques sous tension plus tard dans l’après-midi alors que les habitants fuyaient la ville en feu.

M. Asuncion a indiqué que la Commission des services publics d’Hawaii travaille avec Hawaiian Electric pour identifier et mettre en œuvre tout changement opérationnel nécessaire pour les jours de vent fort, et examine l’approche de l’entreprise quant à savoir si les lignes électriques doivent être construites en surface ou sous le sol.

Hawaii ne compte que deux services publics d’électricité : Hawaiian Electric, qui est le seul fournisseur à Maui, et la coopérative Kauai Island Utility.

L’électricité résidentielle coûte environ 43 cents le kilowattheure à Maui, soit trois fois la moyenne nationale américaine, selon M. Asuncion.

M. Glick, qui dirige l’Office de l’énergie d’Hawaii, a également soumis un témoignage écrit dans lequel il a détaillé certaines mesures mises en place pour identifier les risques d’incendies de forêt et d’autres catastrophes naturelles pour le réseau énergétique.

Il envisage également de créer à terme un système de microréseau, où de petites portions du réseau électrique pourraient être arrêtées pour des raisons de sécurité tout en gardant le reste du système opérationnel.