PHOTO PHILIP CHEUNG, THE NEW YORK TIMES

Au fil des décennies, les habitants se sont rassemblés, ont festoyé et se sont demandés en mariage sous le banian vieux de 150 ans situé dans le centre-ville de Lahaina, à Hawaii. Mais le mois dernier, après qu’un incendie s’est rapidement propagé dans cette ville de l’ouest de Maui, brûlant l’arbre, certains ont craint qu’il ne survive pas.

Livia Albeck-Ripka The New York Times

C’est alors que des pousses vertes ont commencé à se déployer autour du tronc du géant sacré de la communauté ; d’autres ont jailli de ses branches entre les feuilles brunes et flétries.

Cette semaine, le ministère hawaiien des Terres et des Ressources naturelles a diffusé une vidéo montrant des feuilles d’un vert éclatant sur l’arbre, les décrivant comme des « signes positifs pour son rétablissement à long terme ». Le Ministère a souligné le travail des arboriculteurs qui ont offert leur temps et leur expertise pour soigner le banian.

« Lorsque nous avons vu les premières feuilles apparaître sur la canopée de l’arbre, nous nous sommes vraiment réjouis », a déclaré Chris Imonti, un entrepreneur paysagiste qui a passé les dernières semaines à s’occuper du banian avec soin. Pour de nombreux habitants, a-t-il ajouté, sa repousse symbolise « l’espoir et peut-être une certaine normalité à terme ».

Le 8 août, des incendies de forêt ont ravagé l’île de Maui et tué au moins 97 personnes. La majeure partie de Lahaina, une communauté de 13 000 habitants qui était autrefois la capitale du royaume hawaiien, a été détruite.

PHOTO HAWAII DEPARTMENT OF LAND AND RESOURCES, FOURNIE PAR THE NEW YORK TIMES Des pousses vertes ont commencé à se déployer autour du tronc de l’arbre.

L’arbre, un Ficus benghalensis, ou figuier banian, ne mesurait que 1,80 m lorsqu’il a été planté en 1873 pour commémorer une mission protestante à Lahaina un demi-siècle plus tôt. Des années de soins attentifs de la part des habitants ont permis à l’arbre de grandir, selon la Lahaina Restoration Foundation, une organisation de préservation à but non lucratif qui décrit l’arbre comme le plus grand de son genre aux États-Unis. S’élevant à plus de 15 mètres près d’un ancien palais de justice, le banian est devenu un point de repère très apprécié des habitants.

Immédiatement après l’incendie, certains arboristes et forestiers ont craint le pire pour l’arbre. Son tronc semblait gravement carbonisé, et sa canopée – qui avait grandi jusqu’à couvrir plus d’un demi-hectare – était brûlée, ses feuilles brunies jusqu’à devenir cassantes.

Mais M. Imonti a déclaré que lorsqu’il s’est rendu sur les lieux environ une semaine plus tard, il a été agréablement surpris de trouver des microbes vivants dans le sol, ainsi que des racines et des tissus verts à l’intérieur du tronc. « L’arbre était théoriquement en état de choc majeur, mais il était toujours vivant », a-t-il déclaré.

PHOTO HAWAII DEPARTMENT OF LAND AND RESOURCES, FOURNIE PAR THE NEW YORK TIMES Le ministère hawaiien des Terres et des Ressources naturelles a diffusé une vidéo et des photos montrant des feuilles d’un vert éclatant sur l’arbre.

Les jours suivants, les entrepreneurs et les entreprises de construction se sont mobilisés pour apporter entre 5000 et 10 000 gallons (de 19 000 à 38 000 litres) d’eau par jour au banian, afin d’imbiber le sol et d’essayer de soigner les racines de l’arbre, a expliqué M. Imonti. L’étape suivante a consisté à arroser le feuillage et la zone environnante d’une concoction liquide, appelée « thé de compost », qui comprend des turricules de vers, des minéraux marins et du varech afin d’accélérer l’absorption des nutriments et des minéraux par l’arbre.

Après le deuxième traitement, les intervenants ont « vu beaucoup de nouvelles racines pousser », a déclaré M. Imonti. Au troisième traitement, de nouvelles pousses ont commencé à apparaître.

Si d’autres personnes et lui espèrent que l’arbre se rétablira complètement, ils préviennent que cela prendra du temps et que le rétablissement ne sera peut-être pas complet. À proximité, d’autres arbres, y compris des arbres à pain historiques ou ulu, qui sont culturellement importants pour les Hawaiiens, ont également besoin de soins supplémentaires à la suite de l’incendie, ont déclaré le chercheur et d’autres personnes.

Steve Nimz, un arboriste bénévole qui a aidé à restaurer le banian, s’est dit optimiste, étant donné que les arbres s’adaptent depuis longtemps à des conditions difficiles telles que les ouragans, les tempêtes et les incendies. « Ce n’est pas comme s’ils n’avaient jamais vécu cela auparavant, depuis des millions d’années qu’ils existent, ils s’adaptent », a-t-il déclaré.

Il prévient qu’il est peut-être trop tôt pour établir les effets durables de l’incendie. « Ce n’est pas parce que les nouvelles feuilles sortent que l’arbre va s’en sortir complètement – cela signifie simplement que l’arbre évolue dans la bonne direction », a déclaré M. Nimz.

« L’arbre va nous parler, a-t-il ajouté. Et nous allons écouter l’arbre. »

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.