Le temps des octogénaires

(New York) Fidèle à sa réputation d’homme de compassion, Joe Biden a téléphoné à Mitch McConnell après sa plus récente paralysie momentanée : pour la deuxième fois en cinq semaines, mercredi dernier, le chef des républicains au Sénat, l’un des élus les plus influents de Washington, s’était figé devant des journalistes et emmuré dans un silence troublant pendant des dizaines de secondes.