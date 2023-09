(Live Oak) Le président américain Joe Biden a observé samedi depuis le ciel l’impact de l’ouragan Idalia sur une partie de la Floride avant de se lancer dans une visite à pied d’une ville qui se remet de la tempête.

Will Weissert Associated Press

Air Force One a atterri à l’aéroport de Gainesville, où le président et la première dame Jill Biden sont montés à bord de Marine One pour un vol en hélicoptère à destination de Live Oak, à environ 130 km à l’est de Tallahassee, la capitale de la Floride.

Idalia a touché terre mercredi matin le long de la région peu peuplée de Big Bend en Floride en tant que tempête de catégorie 3, provoquant des inondations et des dégâts généralisés avant de se déplacer vers le nord pour inonder la Géorgie et les Carolines.

PHOTO STEFANI REYNOLDS, AGENCE FRANCE-PRESSE

Vendredi, quelques heures après que M. Biden a annoncé qu’il rencontrerait le gouverneur de l’État, Ron DeSantis, le bureau de celui-ci a publié une déclaration affirmant qu’il n’était pas prévu d’organiser une telle réunion.

« Dans ces communautés rurales, et peu de temps après l’impact, les seuls préparatifs de sécurité nécessaires à l’organisation d’une telle réunion mettraient un terme aux efforts de rétablissement en cours », a déclaré le porte-parole de M. DeSantis, Jeremy Redfern, dans un communiqué.

MM. Biden et DeSantis s’étaient déjà rencontrés lors de la tournée du président en Floride, après que l’ouragan Ian a frappé l’État l’année dernière, et après l’effondrement du condo Surfside à Miami Beach, à l’été 2021.

La conseillère à la sécurité intérieure, Liz Sherwood-Randall, a déclaré plus tôt cette semaine qu’en raison de ces évènements, MM. Biden et DeSantis « sont très collégiaux lorsque nous avons le travail à faire ensemble pour aider les Américains dans le besoin, les citoyens de Floride dans le besoin ».

PHOTO MARCO BELLO, ARCHIVES REUTERS Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis est également dans le course pour être le candidat républicain à la présidentielle de 2024.

Mais depuis que M. DeSantis se positionne pour renverser Biden à la présidence, à titre de candidat à la primaire républicaine, les relations entre les deux politiciens se sont refroidies.

Biden et DeSantis avaient d’abord suggéré que l’aide aux victimes de la tempête l’emporterait sur les différences partisanes. Mais le gouverneur a commencé à suggérer qu’un voyage présidentiel compliquerait la logistique de la réponse à mesure que la semaine avançait.

Vendredi, le gouverneur a déclaré aux journalistes avoir dit à M. Biden qu’il « serait très perturbateur d’avoir tout l’appareil de sécurité qui accompagne » le président, notamment « parce qu’il n’y a qu’un certain nombre de façons de le faire entrer dans bon nombre des zones les plus durement touchées ».

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ASSOCIATED PRESS Le dévastation était toujours bien visible vendredi à Horseshoe Beach.

« Ce que nous voulons faire, c’est nous assurer que le rétablissement du courant se poursuit et que les efforts de secours se poursuivent et que cela ne soit pas interrompu », a indiqué M. DeSantis.

Les conséquences politiques de l’après-Idalia sont lourdes pour les deux hommes.

Alors que Biden cherche à être réélu, la Maison-Blanche a demandé 4 milliards de dollars supplémentaires pour faire face aux catastrophes naturelles dans le cadre de sa demande de financement supplémentaire au Congrès. Cela porterait le total à 16 milliards de dollars et mettrait en évidence que les incendies de forêt, les inondations et les ouragans se sont intensifiés pendant une période de changement climatique, imposant des coûts toujours plus élevés aux contribuables américains.

M. DeSantis a construit sa candidature à la Maison-Blanche autour du démantèlement de ce qu’il appelle les politiques « woke » des démocrates.