L’ouragan Idalia, qui doit toucher terre au cœur de la côte ouest de la Floride vers 8 h ce mercredi, risque de causer des dommages extrêmement importants et de provoquer une onde de tempête pouvant atteindre près de 4 mètres à certains endroits.

« Idalia devrait s’intensifier rapidement pour devenir un ouragan extrêmement dangereux avant d’atteindre la Floride », affirmait-on mardi après-midi sur le site de l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA).

Le Centre national des ouragans (NHC) indiquait de son côté que la portion de la côte directement menacée doit s’attendre à des « impacts catastrophiques » et des « vagues destructrices ». Mardi en fin d’après-midi, l’ouragan était devenu de catégorie 2 sur l’échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5.

Il sera encore plus menaçant en touchant terre. Des inondations « mettant la vie en danger » sont appréhendées dans plusieurs autres régions de la côte. Le tout sera accompagné de vents dont l’intensité pourrait s’élever à 200 km/h, dans la limite supérieure d’un ouragan de catégorie 3.

PHOTO STEPHEN M. DOWELL, ASSOCIATED PRESS Des centaines de camions de montage de lignes sont inspectés à Sumterville, en Floride. On s’attend à ce qu’Idalia fasse beaucoup de dommages aux lignes électriques.

À Tallahassee, capitale de l’État, le bureau du gouverneur Ron DeSantis a indiqué que le nombre de comtés où un état d’urgence est décrété est passé de 46 à 49 (sur 67 dans tout l’État). On a de plus indiqué que la Garde nationale de la Floride était entièrement opérationnelle avec 3700 militaires à pied d’œuvre dans les 24 à 48 prochaines heures et 1800 autres prêts à être déployés. Enfin, le péage sur les autoroutes longeant la côte Ouest a été suspendu.

Par ailleurs, les autorités de 22 comtés floridiens ont donné des ordres d’évacuation aux résidants des villes côtières et des zones situées en basse altitude.

Région moins populeuse

Comme l’an dernier avec l’ouragan Ian qui avait fait quelque 150 victimes, Tampa Bay est la plus grosse ville de la côte Ouest menacée par Idalia. Mardi, des citoyens participaient au remplissage de sacs de sable alors que d’autres faisaient quantité de provisions ou quittaient la ville pour l’intérieur des terres.

PHOTO JOE BURBANK, ASSOCIATED PRESS Un refuge d’urgence est préparé à Winter Park, dans la région d’Orlando, au centre de la Floride.

Selon le NHC, l’onde de tempête dans cette région va osciller entre 1,2 et 2,1 mètres. À remarquer que ce sera la pleine lune, moment où les marées ont plus d’amplitude.

« Je suis nerveuse. Avec les changements climatiques, la situation se complique constamment », a dit une résidante, Elizabeth Robson, au Tampa Bay Times.

La bonne nouvelle est que la section de la côte nommée Big Bend, sise au nord de Tampa et où l’ouragan touchera terre de plein fouet, est peu peuplée.

« C’est une région relativement sous-développée par rapport au reste de la Floride », indique Micheal Allen, directeur d’une station biologique de l’Université de la Floride à Cedar Key, dans une entrevue avec La Presse. « Par contre, il y a beaucoup d’arbres et ils sont vulnérables. »

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ASSOCIATED PRESS Voici à quoi ressemblait Cedar Key mardi. Le calme avant la tempête.

C’est dans la section côtière se trouvant entre les communautés d’Aucilla River et de Chassahowitzka que l’ouragan doit frapper avec le plus de force. Parmi les communautés côtières s’y trouvant, Cedar Key compte environ 700 habitants (et le double le week-end). Aucilla compte quelque 200 habitants, Homosassa en dénombre 2500, Yankeetown, 600 et Crystal River, autour de 4000.

Micheal Allen indique par ailleurs que l’océan est très peu profond à cet endroit. Et cela pourrait être problématique dans les prochaines heures.

On peut être à 15 kilomètres au large, mais seulement dans trois mètres d’eau. Quand il y a une onde de tempête, ça pousse beaucoup d’eau vers le rivage. En 2016, à la suite de l’ouragan Hermine, nous avions eu de deux à quatre pieds d’eau en ville. Cette fois, nous pourrions en avoir deux de plus. Micheal Allen, directeur d’une station biologique

Pour M. Allen et la quinzaine d’employés de sa station biologique, la tempête de ce mercredi sera l’occasion de faire de la collecte de données destinées à mieux préparer les côtes contre les tempêtes futures.

Selon Anne-Marie Asselin, biologiste marine et fondatrice de l’Organisation bleue, organisme voué à la conservation de l’environnement, de telles tempêtes s’ajoutent aux autres « stresseurs » mettant les écosystèmes sous pression. Elle donne en exemple les berges des Îles-de-la-Madeleine qu’elle a explorées et étudiées en 2022, avant le passage de l’ouragan Fiona, et en 2023. « Beaucoup de berges sont demeurées polluées par le passage de cet ouragan. Des débris s’accumulent dans la zone intertidale », dit-elle.

La zone intertidale est celle qui est comprise entre les niveaux des marées les plus hautes et ceux des marées les plus basses.

Dans l’ouest et l’est du Québec

Si les deux ouragans, Idalia dans le golfe du Mexique et Franklin dans l’Atlantique, conservent la même trajectoire, il n’y aura « rien d’extrêmement spécial pour le Québec », soutient Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

« Un anticyclone à grande échelle est en train de se développer dans l’ouest du Québec et va bloquer Idalia qui fera du surplace, indique-t-il en entrevue. Il y aura du soleil et des températures douces dans les prochains jours. »

Dans l’Est (Gaspésie, Basse-Côte-Nord) comme dans les Maritimes, les prévisions sont plus mitigées. « Une partie de l’humidité de l’ouragan Franklin va se transférer à une nouvelle dépression qui se développe le long de la côte du Maine, indique M. Bégin. Il y aura de la pluie, mais c’est un système comme nous sommes habitués à en voir à cette période de l’année. Le cœur de Franklin va rester dans l’Atlantique. »

