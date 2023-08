Après avoir frôlé l’ouest de Cuba lundi, la tempête tropicale Idalia prendra beaucoup d’intensité dans les prochaines heures pour devenir, selon les météorologues, un ouragan de force 3 en atteignant la côte ouest de la Floride mercredi matin. On s’attend à ce qu’Idalia touche terre entre Crawfordville et Tampa Bay.

Ce qu’il faut savoir • La tempête tropicale Idalia risque de se transformer en ouragan dès 20 h mardi soir. • Idalia touchera terre mercredi matin sur la côte ouest de la Floride, où des ordres d’évacuation ont été diffusés dans plusieurs comtés. • Dans l’Atlantique, un autre ouragan, Franklin, se développe, mais il devrait rester éloigné des côtes.

Tout le long de ce secteur de quelques centaines de kilomètres et aussi ailleurs, comme dans les Keys, les autorités floridiennes sont en alerte.

« Nous pouvons espérer le meilleur, mais je pense que nous devons nous préparer au pire », a déclaré le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, en conférence de presse lundi matin à Tallahassee, capitale de l’État.

« Même s’ils résident en dehors de la zone côtière où l’ouragan doit frapper, les gens doivent s’attendre à des pannes de courant en raison des forts vents qui pourraient faire tomber des arbres », a pour sa part indiqué Kevin Guthrie, directeur de l’organisme Florida Division of Emergency Management.

Selon le Centre national des ouragans américain, la trajectoire actuelle de l’ouragan montre que celui-ci touchera terre dans la région côtière de Big Bend, reconnue par sa pêche aux pétoncles. À certains endroits, on prévoit que le niveau de la mer pourrait monter de plus de trois mètres. Les comtés de Taylor, Dixie, Levy, Citrus, Hernando, Pasco, Pinellas et Hillsborough (où se trouve Tampa) et d’autres sont particulièrement menacés. Plusieurs ont déjà lancé des avis d’évacuation obligatoire.

Le président américain, Joe Biden, s’est entretenu avec le gouverneur Ron DeSantis et a approuvé une déclaration d’urgence permettant l’aide fédérale.

Un peu à l’image de l’ouragan Ian l’an dernier, on s’attend à ce que l’énorme dépression traverse la Floride d’ouest en est pour ensuite arroser les côtes de la Géorgie et des deux Carolines avant de s’éloigner dans l’Atlantique vendredi après-midi.

Lundi, les autorités du comté d’Hillsborough ont ordonné, dès 14 h, aux résidants de la côte et à ceux vivant dans des maisons mobiles d’évacuer les lieux. Quelque 300 000 personnes étaient ainsi concernées. Dix refuges ont été ouverts au cours de l’après-midi.

À cette décision s’est ajouté un problème impromptu lorsque le département de l’Agriculture de la Floride a constaté qu’en raison d’une erreur humaine, une partie du carburant distribué par CITGO aux stations-service pouvait être contaminé et enrayer le fonctionnement des véhicules.

Deux ouragans en un an

Dans le comté de Dixie, où se trouve la ville de Cross City, l’heure était aussi aux préparatifs d’urgence lundi après-midi. « Nous allons fermer les écoles mardi pour deux jours, a indiqué à La Presse Heather Bellot, greffière de la ville qui compte quelque 17 000 habitants. Le conseil municipal doit aussi décider s’il y aura ordre d’évacuation ou non. »

À Tampa Bay, l’aéroport international a annoncé qu’il fermait ses portes à 0 h 1 mardi et que tout le trafic aérien cessait à compter de 7 h le même jour.

Chez Air Canada, on nous a confirmé l’annulation des vols à destination de Tampa mardi. « Cependant, nous avons remplacé le vol d’aujourd’hui [lundi] par un avion plus gros afin d’augmenter la capacité pour ceux qui souhaitent rentrer chez eux. Dès la réouverture de l’aéroport, probablement jeudi, nous ajouterons des vols supplémentaires et utiliserons de plus gros avions pour transporter nos clients le plus rapidement possible, en toute sécurité », a indiqué le service des relations avec les médias dans un courriel non signé.

À 13 h, lundi, Idalia se trouvait à 80 kilomètres de la pointe ouest de l’île de Cuba. Toute la région à l’ouest du parc national La Guira était frappée par de fortes pluies et des vents de 110 km/h. À ce moment, la dépression était encore considérée comme tempête tropicale, mais on s’attendait à ce qu’elle se transforme en ouragan de force 1, sur l’échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, à compter de 20 h.

C’est la deuxième fois en un peu moins d’un an que la côte ouest de la Floride est touchée par un ouragan dévastateur. Le 28 septembre 2022, l’ouragan Ian frappait de plein fouet la région comprenant les villes de Fort Myers, Sanibel Island et Naples. Ian avait fait plus de 100 morts et des dommages se comptant en dizaines de milliards de dollars.

Et Franklin dans l’Atlantique

Par ailleurs, dans l’Atlantique, une autre tempête tropicale, Franklin, se développe et pourrait rapidement se transformer en ouragan de catégorie 4. On s’attend à ce que cette tempête s’approche des côtes des Bermudes mercredi matin.

PHOTO RAMON ESPINOSA, ASSOCIATED PRESS Deux passantes empruntent une rue inondée de Santo Domingo après le passage de Franklin en République dominicaine.

« Des vagues et des courants de retour potentiellement mortels émergeront le long des côtes du sud-est des États-Unis. Celles-ci vont s’étendre à la côte du Nord-Est américain au Canada atlantique et aux Bermudes dans les prochains jours », prévoit le Centre national des ouragans des États-Unis.

La trajectoire de cette tempête suggère qu’elle pourrait frôler les côtes de Terre-Neuve dans la région de St. John’s, vendredi matin avec des vents de 140 km/h. Mais dans un message à La Presse, le météorologue Simon Legault s’est fait rassurant quant aux dégâts potentiels.

« Franklin va peut-être frôler Terre-Neuve, mais très peu d’impacts sont attendus, a-t-il indiqué. Il pourrait faire de grosses vagues du côté des Maritimes et des vents qui vont s’élever dans le secteur des Îles-de-la-Madeleine, mais ce n’est rien de dramatique et ça n’a rien à voir avec ce que nous avons vécu avec Fiona l’année dernière. »

Avec Tampa Bay Times, Miami Herald, CNN, Agence France-Presse et Associated Press