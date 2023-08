Vélos électriques à New York

Une série d’incendies meurtriers pousse la Ville à revoir sa réglementation

Les vélos et les trottinettes électriques sont un moyen de plus en plus populaire et pratique de se déplacer dans la ville de New York, mais les batteries lithium-ion qui alimentent ces véhicules de micromobilité sont devenues une cause majeure d’incendies mortels.