(Washington) Alors que des millions d’Américains sont confrontés à une chaleur insupportable dans le sud-ouest du pays, le président Joe Biden doit annoncer jeudi de nouvelles mesures pour protéger les travailleurs, améliorer les prévisions météorologiques et rendre l’eau potable plus accessible, selon la Maison-Blanche.

Chris Megerian, Drew Costley et Matthew Daly Associated Press

Il sera accompagné des dirigeants de l’Agence fédérale de gestion des urgences et de l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère.

Le président démocrate demandera au département du Travail d’intensifier les inspections des lieux de travail potentiellement dangereux, tels que les exploitations agricoles et les chantiers de construction. Il souhaite également que les infractions aux règles de sécurité en matière de chauffage soient davantage sanctionnées.

Dans le cadre de cette initiative, le département publiera un avis de danger pour informer les employeurs et les employés des moyens de se protéger contre la chaleur extrême, qui a tué 436 travailleurs depuis 2011, selon les statistiques fédérales.

L’administration Biden prévoit de consacrer 7 millions US à l’élaboration de prévisions météorologiques plus détaillées afin d’anticiper les phénomènes climatiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, ainsi que 152 millions US pour renforcer les infrastructures d’eau potable et la résilience climatique en Californie, au Colorado et dans l’État de Washington.

Les maires de Phoenix et de San Antonio, deux villes qui ont souffert des vagues de chaleur, devraient participer virtuellement à l’évènement organisé par la Maison-Blanche.

Phoenix a connu au moins 27 jours consécutifs de températures supérieures à 43 degrés Celsius. Le comté de Maricopa, où se trouve la ville, a récemment fait état de 18 décès liés à la chaleur entre le 11 avril et le 15 juillet. Soixante-neuf autres décès font toujours l’objet d’une enquête. L’année dernière, le comté a enregistré 425 décès liés à la chaleur.

San Antonio a connu au moins 15 jours consécutifs d’une température supérieure à 38 degrés Celsius. Au moins 13 décès au Texas ont été attribués à la chaleur extrême.

L’annonce de jeudi fait suite à d’autres mesures prises par l’administration Biden pour s’adapter aux menaces croissantes liées aux chaleurs extrêmes.

Ladd Keith, un professeur adjoint à l’Université de l’Arizona qui étudie la politique et la gouvernance en matière de chaleur, a souligné que la chaleur record que connaît une grande partie du pays « est tout à fait conforme aux projections de changement climatique ».

Bien qu’elle ne soit pas surprenante, « elle s’inscrit certainement dans la continuité d’une tendance préoccupante des effets climatiques que nous avons observés », a-t-il déclaré.

Malgré les récentes manchettes, la hausse des températures n’a pas reçu la même attention que d’autres risques climatiques, tels que les inondations et les incendies de forêt, a déploré M. Keith.

« Jusqu’à ces deux dernières années, la chaleur n’était pas un sujet que nous envisagions d’aborder au niveau national ou local », a-t-il rappelé.

Toutefois, M. Keith a indiqué que l’administration avait intensifié ses efforts à la suite de phénomènes météorologiques extrêmes, tels que le dôme de chaleur dans le nord-ouest du Pacifique en 2021, qui a entraîné des températures record et des dizaines de décès dans toute la région.