Les chaleurs torrides qui ont d’abord frappé le sud-ouest des États-Unis s’étendent maintenant vers le Midwest et le Nord-Est. Plusieurs records reliés à la température ont conséquemment été dépassés à travers le pays mardi.

Approximativement 55,2 millions de personnes, soit 17 % de la population du territoire contigu des États-Unis, vivent dans des zones pour lesquelles on attendait des « niveaux dangereux de chaleur » mardi, selon des données de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Les villes de Palm Springs (Californie), Phoenix (Arizona) et Las Vegas (Nevada) ont chacune subi des températures dépassant le plateau des 110 degrés Fahrenheit – soit 43,3 degrés Celsius. Accessoirement, des chaleurs de 100 degrés Fahrenheit et plus (37,8 °C) ont été observées du Nevada jusqu’au Texas.

Pour Phoenix, il s’agit même d’une 25e journée d’affilée où la température atteint ce plateau, tandis qu’elle n’est pas descendue sous les 90 °F (32,2 °C) durant la nuit depuis au minimum 15 jours.

La majorité des cas de brûlures reliées à la météo qui se rendent aux urgences sont des personnes sans abri qui ont passé une période significative de temps à l’extérieur, ont confié des médecins américains à ABC News.

Au large des côtes de Floride, un relevé de la température de l’eau a dépassé 38 °C durant quelques heures lundi soir. Cette température est habituellement associée à celle d’un bain chaud – et largement anormale pour l’océan.

Les scientifiques s’inquiètent du fait que la température de ces eaux soit, depuis plusieurs semaines, beaucoup plus élevées que la moyenne.

Même si les records de températures de surface ponctuels ne sont pas répertoriés par un organisme officiel, mais une étude de 2020 attribue l’ancien record aux 37,6 °C répertoriés de la baie de Koweït, a expliqué Jeff Masters, un météorologue pour le site Yale Climate Connections et ancien employé de NOAA. sur les réseaux sociaux.

Lors des journées chaudes, le National Weather Service recommande à la population américaine de « boire des liquides, rester dans des chambres plus froides, rester à l’écart du soleil et faire des vérifications auprès des parents et des voisins, en particulier les personnes âgées et celles qui vivent seules ».

Avec ABC News, The New York Times et l’Agence France-Presse