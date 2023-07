PHOTO HANNAH BEIER, THE NEW YORK TIMES

(Philadelphie, États-Unis) À la piscine de leur quartier, dans l’ouest de Philadelphie, les petits garçons de Markyda Anderson étaient impatients de retourner dans le bassin. Ils en avaient assez de jouer dans la pataugeoire voisine pendant que les maîtres-nageurs effectuaient un contrôle périodique des niveaux de chlore. Une fois la pause terminée et les nageurs de nouveau les bienvenus, ils se sont précipités et se sont jetés à l’eau.

« Cela donne aux enfants quelque chose à faire, quelque chose de positif », a déclaré Mme Anderson, une aide-soignante de 38 ans qui se rafraîchit avec Isaiah, 7 ans, et Elijah, 3 ans, au centre récréatif Tiffany Fletcher, dans le quartier Mill Creek. Sans la piscine, Isaiah a ajouté : « Je resterais à l’intérieur et je jouerais à Fortnite sur la Xbox. »

Ce sont des scènes comme celle-ci, dans des dizaines de piscines gérées par la Ville, qui ont mis Joy Watson, 71 ans, en colère contre son propre quartier d’Overbrook Park, à environ un kilomètre de là. À côté de sa maison en rangée, celle avec la peinture murale de Barack Obama sur le côté, la piscine Charles Baker Playground n’est plus ouverte depuis juillet 2019.

« Ils disent que c’est une pénurie de sauveteurs », a dit Mme Watson vendredi.

Ma question est la suivante : vous avez toutes ces autres piscines ouvertes et vous ne pouvez pas échanger les sauveteurs ? Joy Watson, résidante du quartier d’Overbrook Park

En ce sens, Philadelphie n’est pas différente d’autres villes comme Los Angeles, San Francisco et Houston, où la pénurie de sauveteurs a entraîné une réduction des heures de baignade ou la fermeture complète des piscines. Cette pénurie est due à la pandémie, qui a conduit les membres du personnel à trouver un emploi ailleurs et a perturbé la formation des futures recrues potentielles. Environ un tiers des quelque 300 000 piscines publiques du pays ont été touchées l’année dernière, et 2023 s’annonce aussi mauvaise, voire pire, selon l’American Lifeguard Association, qui gère des programmes de formation et de certification.

Le mois de juillet étant en passe de devenir le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, la pénurie de surveillants-sauveteurs et la fermeture des piscines sont particulièrement douloureuses pour les 1,5 million d’habitants de Philadelphie qui ont besoin d’endroits sûrs et frais et qui vivent dans des quartiers de la ville qui subissent de manière disproportionnée les effets de la pauvreté, d’une mauvaise santé et de la violence des armes à feu.

Mill Creek, où 97 % des habitants ne sont pas blancs, est aux prises avec de nombreux problèmes, la santé des habitants étant particulièrement menacée lors des pics de température, selon l’indice de vulnérabilité à la chaleur de Philadelphie, une carte interactive produite par la Ville qui indique les zones dangereuses en cas de conditions météorologiques extrêmes. Selon les statistiques de la Ville, près de la moitié des habitants du quartier vivent en dessous du seuil de pauvreté fédéral et un quart des adultes n’ont pas de diplôme d’études secondaires.

Un habitant sur cinq souffre de diabète, et l’hypertension, l’obésité et l’asthme sont endémiques.

Cette année, le service des parcs et des loisirs de la ville s’est lancé dans une vaste campagne de remise en état de ses piscines publiques, dépensant des millions de dollars de plus que par le passé et promettant d’ouvrir 61 de ses 70 piscines pendant toute la saison ou une partie. Pour la première fois, la Ville exige que les 6000 enfants qui participent à des camps d’été suivent des cours de natation. La plupart des enfants inscrits sont noirs, et le manque de possibilités d’apprentissage de la natation dans les communautés à faibles revenus a augmenté le risque de noyade chez ces derniers, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies.

« Renaissance de l’utilisation des espaces publics »

Sur le terrain de jeu de Fletcher, deux douzaines de campeurs se sont baignés dans la piscine, ont sauté à la corde et ont grimpé aux barreaux. Le centre, anciennement appelé Mill Creek, a été l’un des premiers à ouvrir cette année, le 14 juin, premier jour des vacances d’été. Il a également changé de nom, en l’honneur de Tiffany Fletcher, une employée des parcs âgée de 41 ans et mère de trois enfants, qui a été touchée et tuée par une balle perdue en septembre, juste à côté de l’aire de jeux.

« Il ne s’agit pas seulement d’un service essentiel, mais aussi de la renaissance de l’utilisation des espaces publics », a déclaré Bill Salvatore, commissaire adjoint chargé des parcs et des loisirs, à propos de l’ouverture des piscines.

Pourtant, des milliers d’habitants attendent cette renaissance là où elle est le plus nécessaire. La Ville s’est efforcée de répartir les maîtres-nageurs, mais il lui manque des dizaines de personnes pour ouvrir d’autres piscines. Et au moins quatre autres piscines qui n’ont pas encore ouvert en raison de problèmes de personnel ou de besoins de réparation à long terme se trouvent dans des zones où la santé des habitants est exposée à un risque élevé ou très élevé, selon l’indice de chaleur. Les températures dans la ville sont descendues jusqu’à 27 degrés le week-end dernier, mais devraient atteindre les 32 degrés vers la fin de la semaine.

