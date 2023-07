Ce mardi 4 juillet, les Américains célèbrent le 247e anniversaire du jour de l’Indépendance. Hors de la politique qui occupe le devant de l’actualité, voici cinq statistiques récentes sur nos voisins du Sud.

38,9

PHOTO BRENDAN MCDERMID, ARCHIVES REUTERS En 2022, l’âge médian de la population des États-Unis a atteint 38,9 ans, le plus élevé dans l’histoire du pays.

En 2022, l’âge médian de la population des États-Unis a atteint 38,9 ans, le plus élevé dans l’histoire du pays. Dix-sept États rapportaient un âge médian au-dessus de 40 ans. Ce sont nos voisins du Maine (44,8) et du New Hampshire (43,3) qui présentent les âges médians les plus élevés. L’Utah (31,9), le district de Columbia (34,8) et le Texas (35,5) revendiquent les âges médians les moins élevés. L’âge médian constitue la ligne séparatrice où exactement la moitié de la population est plus jeune et l’autre moitié, plus vieille. Au Canada, l’âge médian était de 41,0 ans au 1er juillet 2022.

Meurtres en baisse

PHOTO JOHANNES EISELE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Dans les cinq premiers mois de 2023, le taux de meurtres a chuté de 11,7 % dans 90 des plus grandes villes des États-Unis.

Jeff Asher, un analyste des statistiques criminelles, a fait une étonnante découverte dont il a récemment publié les conclusions dans le magazine The Atlantic : dans les cinq premiers mois de 2023, le taux de meurtres a chuté de 11,7 % dans 90 des plus grandes villes du pays. Des baisses importantes ont été enregistrées à New York, Los Angeles, Houston et Philadelphie. Dans certaines villes comme Atlanta, Little Rock, Minneapolis et Milwaukee, le taux aurait chuté de plus de 30 %. Mais attention ! Il reste qu’en chiffres absolus, 3575 personnes ont été assassinées dans les villes recensées en 2023, comparativement à 4050 en 2022.

9,5 milliards

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Feux d’artifice au sommet de l’Empire State Building de New York, le 4 juillet 2021

En dollars américains, c’est la somme que les Américains devraient dépenser pour les festivités du 4 juillet, estime-t-on sur le site Wallet Hub. Cela inclut l’achat de 150 millions de hot-dogs, sans oublier les 2,7 milliards dépensés pour des feux d’artifice. Selon le site de la National Retail Federation, 87 % des Américains planifient célébrer le jour de l’Indépendance et dépenseront en moyenne 93,34 $ US par personne. Faire la cuisine à l’extérieur, un barbecue ou un pique-nique forme l’activité la plus prisée.

813 861

PHOTO ISAIAH J. DOWNING, ARCHIVES USA TODAY SPORTS, FOURNIE PAR REUTERS Cérémonie d’assermentation de nouveaux citoyens américains, à Denver, au Colorado, le 22 mai dernier

L’immigration est un sujet quotidien et très sensible aux États-Unis, notamment en raison de la congestion à la frontière avec le Mexique. Mais combien de personnes deviennent annuellement citoyens américains ? Elles étaient 813 861 en 2021. Ce n’est pas le nombre le plus élevé. En 1996 et 2008, le nombre d’adultes assermentés citoyens des États-Unis a dépassé le million. En 2022, le nombre de nouveaux citoyens a frôlé le million, selon les plus récentes projections.

À qui la dette ?

PHOTO JIM BOURG, ARCHIVES REUTERS Bâtiment du Trésor à Washington

Le gouvernement américain doit régulièrement rehausser le plafond de sa dette pour faire ses paiements. Qui détient cette dette astronomique de plus de 32 billions US ? Près du quart de celle-ci (22 %) est en fait intragouvernementale. Le Trésor américain emprunte des sous à certaines agences telles que le fonds de la Sécurité sociale et la Réserve fédérale. Le reste est détenu par le public : individus, institutions (fonds communs de placement, compagnies d’assurances, etc.) et pays étrangers. Au 11 mai 2023, le Japon détenait plus de 1,1 billion US de cette dette, suivi par la Chine avec 902 milliards. En avril, le Canada détenait 247 milliards, moins que les îles Caïmans (275,8 milliards).

Sources : U.S. Census Bureau, The Atlantic, Wallet Hub, Statista, CBS News, U.S. Citizenship and Immigration Services, la Peter G. Peterson Foundation, The Balance