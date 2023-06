Le républicain Chris Christie, candidat à la Maison-Blanche

(Washington) L’ancien gouverneur du New Jersey, le républicain Chris Christie, ancien allié de Donald Trump devenu l’un de ses plus virulents détracteurs, a annoncé mardi se lancer dans la course à la présidentielle de 2024, en se présentant comme le seul candidat capable de tenir tête à l’ex-président.