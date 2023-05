(Orlando) Les membres du conseil d’administration de l’agence dorénavant responsable des terrains de « Disney World » en Floride ont autorisé lundi qu’une poursuite soit intentée contre le géant du divertissement.

Mike Schneider Associated Press

Les membres du nouveau « Central Florida Tourism Oversight District », qui ont tous été nommés par le gouverneur Ron DeSantis, ont voté à l’unanimité pour intenter une poursuite contre Disney devant un tribunal d’État à Orlando.

Ils ont aussi voté pour se défendre devant un tribunal fédéral de Tallahassee, où la multinationale du divertissement avait intenté mercredi dernier une poursuite contre le gouverneur de Floride. Disney estime qu’elle est victime de représailles du gouverneur républicain pour s’être opposée au projet de loi de la Floride surnommé « Don’t Say Gay ».

PHOTO BRIAN SNYDER, ARCHIVES REUTERS Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis

Dans sa poursuite contre M. DeSantis et contre la « Central Florida Tourism Oversight District », Disney demande à un juge d’annuler la prise de contrôle par le gouverneur du grand quartier du parc thématique, qui était jusqu’ici contrôlé par Disney, depuis 55 ans.

Disney a intenté une poursuite la semaine dernière après que la « Central Florida Tourism Oversight District » nommée par M. DeSantis a voté pour annuler un accord qui donnait à l’entreprise l’autorité sur les décisions de conception et de construction dans ses vastes propriétés près d’Orlando.

La poursuite de Disney constituait la dernière salve d’une querelle de plus d’un an entre Disney et le gouverneur DeSantis, qui se prépare à se lancer dans la primaire républicaine en vue de la présidence américaine.

Le combat a commencé l’année dernière après que Disney, face à une pression importante, s’est publiquement opposé à une loi de l’État de Floride qui interdit au début du primaire les cours sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, une politique que les critiques appellent « Don’t Say Gay » (Ne prononcez pas le mot gai).

En représailles, M. DeSantis a repris le contrôle du district autonome de Disney World et a nommé un nouveau conseil de surveillance pour superviser les services municipaux dans les vastes parcs thématiques près d’Orlando.

Mais avant l’arrivée du nouveau conseil d’administration, Disney a fait passer un accord de dernière minute qui a dépouillé les nouveaux superviseurs d’une grande partie de leur autorité.