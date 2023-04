Procès civil pour diffamation contre Donald Trump sur fond d’accusations de viol

(New York) Donald Trump a été accusé mardi devant un tribunal civil de New York d’avoir violé une chroniqueuse de presse au milieu des années 90, des accusations vivement contestées par son avocat, qui a dépeint l’ancienne journaliste en affabulatrice avide d’argent et de célébrité.