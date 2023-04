(Washington) Le républicain Asa Hutchinson, ancien gouverneur de l’Arkansas, dans le sud des États-Unis, a annoncé dimanche sa candidature à la présidentielle américaine de 2024 et estimé que Donald Trump devait se retirer de la course à la Maison-Blanche au vu de sa récente inculpation.

Agence France-Presse

« Je suis candidat à la présidence des États-Unis », a annoncé M. Hutchinson, 72 ans, sur la chaîne américaine ABC.

« Je représente une alternative à l’ancien président, Donald Trump » (2017-2021), a-t-il ajouté, tout en déclarant vouloir s’adresser aux électeurs trumpistes.

« Je pense que nous avons besoin d’avoir une sécurité à la frontière. Nous avons besoin d’un pays fort. Et je pense que nous avons besoin de dépenser moins au niveau fédéral. Ce sont les valeurs que je porte », a poursuivi Asa Hutchinson.

L’ex-gouverneur de cet État rural du Sud américain a aussi affirmé que Donald Trump devrait retirer sa candidature pour la présidentielle de 2024 après son inculpation jeudi par la justice new-yorkaise. Une opinion qui tranche avec celles des autres élus républicains qui ont globalement fait bloc autour de l’ancien président, érigé en martyr.

« Tout d’abord, la fonction est plus importante que n’importe quel individu. Et donc pour le bien de la fonction présidentielle, je pense que cela (son inculpation) constitue une trop grande distraction et qu’il doit pouvoir se concentrer sur la procédure judiciaire », a-t-il argué.

« J’ai toujours dit que les gens n’avaient pas à quitter leur fonction publique s’ils font l’objet d’une enquête, mais si cela atteint le stade de poursuites pénales, il faut y répondre », a insisté M. Hutchinson.

Gouverneur de l’Arkansas de 2015 à 2023, Asa Hutchinson a promulgué en 2021 une loi qui interdit presque totalement l’avortement dans cet État.

Outre Donald Trump, il devra affronter aux primaires du parti républicain l’ancienne ambassadrice à l’ONU et ex-gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, qui a été la première candidate notable à défier le milliardaire.

Asa Hutchinson « est juste un autre extrémiste à rejoindre la course toujours plus fournie pour la base MAGA » (« Make America Great Again », slogan de Donald Trump), a réagi le comité national du parti démocrate (DNC) dans un communiqué.