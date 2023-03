Le moment de rendre des comptes à la justice est venu pour Donald Trump, symbole d’impunité depuis des décennies de comportements suspects.

Ainsi en a décidé un grand jury de New York qui s’intéresse depuis plusieurs semaines à l’affaire Stormy Daniels, du nom de l’actrice porno qui a reçu à quelques jours de l’élection présidentielle de 2016 une somme d’argent en échange de son silence sur une relation sexuelle présumée avec le futur président des États-Unis.

Il s’agit d’une inculpation historique – jamais un président ou un ancien président américain n’avait été accusé d’un crime – dont les répercussions sur la démocratie d’un pays qui s’est longtemps vanté d’être un modèle pourraient être profondes. Avant son inculpation attendue depuis plusieurs jours, Donald Trump devançait dans les sondages tous ses concurrents officiels ou virtuels dans la course à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle de 2024.

L’ancien président nie avoir eu une relation sexuelle avec Stormy Daniels en juillet 2006 en marge d’un tournoi de golf de célébrités au lac Tahoe, dans le Nevada. Il dément aussi tout rôle dans le versement d’un montant pour la faire taire.

Selon une de ses avocates, il devrait se présenter mardi à la justice new-yorkaise, un moment qui exposera les États-Unis à des images inédites, celles d’un des successeurs de George Washington, d’Abraham Lincoln et de Ronald Reagan devant faire prendre ses empreintes digitales et se faire photographier, comme tous les prévenus formellement inculpés.

PHOTO ANNA WATTS, THE NEW YORK TIMES Les policiers de New York étaient sur un pied d’alerte près du tribunal pénal de Manhattan, jeudi soir.

Le New York Times a été le premier média à dévoiler la décision du grand jury d’inculper le 45e président. L’inculpation comme telle est toujours sous scellés et devrait être annoncée officiellement dans les prochains jours par le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, dont la carrière est également en jeu dans cette affaire explosive qui a mis la police de New York sur un pied d’alerte jeudi soir.

PHOTO EDUARDO MUNOZ, REUTERS Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, à New York, jeudi

Pour le moment, les chefs d’accusation qui seront retenus contre Donald Trump sont encore inconnus. Cela dit, l’ancien président pourrait être accusé d’avoir falsifié des documents commerciaux afin de faire passer le versement de 130 000 $ à Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, pour des frais d’avocat. Cette falsification pourrait également être liée à une violation de la loi sur le financement électoral.

Trump réagit avec colère

Comme il fallait s’y attendre, Donald Trump a réagi avec une colère non maîtrisée (et une pléthore de lettres majuscules) sur Truth Social, sa plateforme, à l’inculpation dont il avait prédit l’annonce il y a plus d’une semaine.

« Il s’agit d’une attaque contre notre pays d’une ampleur sans précédent », a-t-il fulminé après avoir pourfendu les « voyous et monstres de la gauche radicale » qui l’ont inculpé.

Il s’agit également d’une attaque permanente contre nos élections, autrefois libres et équitables. Les États-Unis sont désormais une nation du tiers monde, une nation en plein déclin. Tellement triste ! L’ancien président Donald Trump, sur Truth Social

L’équipe de campagne de Donald Trump a diffusé un peu plus tard une déclaration plus tempérée du candidat. Ce dernier y a dénoncé une « persécution politique et une interférence électorale au plus haut niveau de l’histoire ».

« Les démocrates ont menti, triché et volé dans leur obsession d’essayer d’abattre Trump, mais maintenant ils ont fait l’impensable », a-t-il ajouté avant de qualifier le procureur de Manhattan de « disgrâce » et de prédire que cette « chasse aux sorcières se retournera massivement contre Joe Biden ».

Cette inculpation new-yorkaise pourrait bien n’être que le premier d’une série d’affrontements entre Donald Trump et la justice américaine. L’ancien président est visé par trois autres enquêtes criminelles, dont deux portent sur ses efforts pour faire invalider les résultats de l’élection présidentielle de 2020. L’une de ces enquêtes est menée par le département de la Justice, l’autre par la procureure du comté de Fulton, en Géorgie.

La troisième enquête, également menée par le département de la Justice, concerne le transfert de dossiers présidentiels, dont des centaines de documents confidentiels, de la Maison-Blanche à Mar-a-Lago, le club privé de Donald Trump en Floride, après la fin de sa présidence. Dans chacune de ces enquêtes, l’ancien président a de bonnes raisons de craindre une inculpation.

Nombreuses réactions politiques

Le président Biden n’a pas commenté l’inculpation de son ancien et peut-être futur rival. Mais de nombreux élus de son parti n’ont pas manqué de le faire.

« Si nous voulons être une nation [gouvernée par des] lois, nous devons appliquer la loi de manière égale et à tous, quelle que soit leur position », a déclaré le représentant de Californie Adam Schiff, un des principaux acteurs de la première des deux mises en accusation de Donald Trump par le Congrès.

PHOTO MANDEL NGAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Adam Schiff, représentant démocrate de Californie

Si nous voulons la justice, si nous voulons un État de droit qui ait du sens et qui protège notre démocratie, nous devons demander des comptes aux riches et aux puissants. Adam Schiff, représentant démocrate de Californie

« Personne n’est au-dessus des lois », a renchéri le sénateur démocrate du Connecticut Richard Blumenthal.

Tous les élus républicains qui se sont exprimés ont vigoureusement défendu Donald Trump et condamné le procureur de Manhattan.

PHOTO J. SCOTT APPLEWHITE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kevin McCarthy, président républicain de la Chambre des représentants

« Il a causé des dommages irréparables à notre pays en tentant d’interférer dans notre élection présidentielle », a déclaré le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, en faisant référence au procureur new-yorkais. « Le peuple américain ne tolérera pas cette injustice et la Chambre des représentants demandera des comptes à Alvin Bragg et à son abus de pouvoir sans précédent. »

Le sénateur républicain de Caroline du Sud Lindsey Graham a confié au Washington Post que Donald Trump « était très calme » lors d’un entretien téléphonique qui a suivi l’annonce de son inculpation, et ce, même s’il était « bouleversé et déçu ».

Selon le sénateur, l’ancien président lui a dit : « Ils utilisent la loi comme une arme contre moi. »

Lindsey Graham dit lui avoir répondu : « Vous avez raison. À l’examen, je pense que cette affaire s’affaissera comme un costume bon marché. »

Une longue saga

L’inculpation de Donald Trump est l’aboutissement d’une histoire new-yorkaise qui a commencé le 21 août 2018. Ce jour-là, Michael Cohen, ex-avocat personnel de Donald Trump, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral à divers crimes, dont la violation de lois fédérales sur le financement électoral. Il a juré avoir versé 130 000 $ à Stormy Daniels à la demande de Donald Trump dans la foulée de la publication d’une vidéo d’Access Hollywood où le candidat républicain se vantait de pouvoir agresser les femmes impunément.

PHOTO EDUARDO MUNOZ, ARCHIVES REUTERS Michael Cohen, ex-avocat personnel de Donald Trump, à son arrivée à un tribunal de New York, le 15 mars

La justice fédérale a décidé de ne pas inculper Donald Trump dans cette affaire, en vertu d’une directive du département de la Justice selon laquelle un président en fonction ne peut être poursuivi au criminel.

L’été dernier, Alvin Bragg a relancé cette affaire que son prédécesseur, Cyrus Vance, avait laissée tomber.

Une inculpation n’empêchera pas Donald Trump de poursuivre sa troisième campagne présidentielle. Mais quel effet aura-t-elle sur cette campagne ?

« Je pense que cela peut dynamiser ses partisans, mais qu’il n’en gagnera pas d’autres », a répondu Robert Shapiro, politologue à l’Université Columbia. « Je pense que cette éventuelle inculpation n’est pas aussi importante que les accusations éventuelles découlant de l’attaque du 6-Janvier [contre le Capitole] et surtout de sa tentative d’influencer l’élection présidentielle en Géorgie en 2020. »