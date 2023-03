Donald Trump doit répondre devant la justice de l’État de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, d’un versement de 130 000 dollars à l’actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels.

(New York) Donald Trump va-t-il être inculpé cette semaine à New York dans une affaire d’achat en 2016 du silence d’une actrice de films pornographiques ? Après avoir affirmé qu’il allait être traduit en justice, l’ex-président a assuré ce week-end que le dossier pénal aurait été abandonné.

Agence France-Presse

Depuis que M. Trump a écrit le 18 mars sur son réseau social Truth Social qu’il allait être « arrêté » et comparaître devant la justice new-yorkaise le 21 mars pour y être inculpé, mais que rien ne s’est passé, New York est suspendue à cette hypothétique mise en examen.

Ce serait sans précédent contre un ancien président américain.

Lundi, selon la presse, un grand jury – panel de citoyens aux larges pouvoirs d’enquête qui travaille avec des procureurs – s’est de nouveau réuni au tribunal de Manhattan pour délibérer sur cette affaire qui menace M. Trump.

Si un grand jury, dont les débats sont confidentiels, vote une inculpation, un procureur doit s’y conformer et l’annoncer.

Donald Trump, ancien président républicain de 76 ans qui rêve de « reconquérir » la Maison-Blanche en 2024, doit répondre devant la justice de l’État de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, d’un versement de 130 000 dollars à l’actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels.

PHOTO MARKUS SCHREIBER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Stormy Daniels

La justice cherche à déterminer s’il s’est rendu coupable de fausses déclarations, une infraction, ou de manquement aux lois sur le financement électoral, un délit pénal, en ayant versé de l’argent à cette femme, de son vrai nom Stephanie Clifford, juste avant sa victoire à la présidentielle de novembre 2016.

Dans quel but ? Pour qu’elle taise une supposée relation extraconjugale dix ans plus tôt, selon l’accusation.

Accusé par Donald Trump et des parlementaires républicains d’avoir un « mobile politique », le procureur Bragg, un élu démocrate à la tête du parquet de Manhattan depuis 2022, avait répondu jeudi par courrier que l’homme d’affaires avait « créé une fausse attente » médiatique sur son inculpation et dénoncé une « ingérence » dans l’enquête.

PHOTO AMANDA PEROBELLI, REUTERS Le procureur pour Manhattan, Alvin Bragg

Samedi, en rassemblement de campagne au Texas, M. Trump, soupçonné par le Washington Post et le New York Times de flirter parfois avec l’incitation à la violence, avait nié « tout délit » et toute liaison avec Stormy Daniels.

Dans son avion de retour, il avait été plus loin selon le média politique Axios : « Je crois qu’ils ont déjà abandonné l’affaire […] C’est une affaire bidon. Le genre d’affaires bidon sur lesquelles ils n’ont absolument rien ».

PHOTO EVAN VUCCI, ASSOCIATED PRESS Donald Trump dans son avion après son rassemblement à Waco, au Texas, samedi

Et le 45e président des États-Unis a enfoncé le clou dimanche sur Truth Social : « La chasse aux sorcières du procureur de Manhattan contre moi est MORTE ».