Enquête à New York

Donald Trump sera-t-il accusé cette semaine ?

(New York) Menacé d’être inculpé au pénal à New York dans une affaire d’achat en 2016 du silence d’une actrice de films X, l’ex-président des États-Unis Donald Trump a dénoncé lundi soir à la télévision « une escroquerie » et une « ingérence électorale » orchestrées par des « voyous » avant la présidentielle de 2024.