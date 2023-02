(Austin) Une tempête hivernale qui frappe le sud et le centre des États-Unis depuis trois jours a fait au moins six morts jusqu’à présent.

Associated Press

Des milliers de vols ont aussi été annulés et les déplacements en automobile sont très difficiles en plusieurs endroits.

Des veilles et des avertissements de mauvais temps sont en vigueur du Texas jusqu’à la Virginie-Occidentale. Un mélange de précipitations, y compris de la pluie verglaçante et de la giboulée, est attendu au cours des prochaines heures, et certaines régions pourraient être touchées plus d’une fois, selon les météorologues.

Plus de 1400 vols avaient été annulés à travers le pays mercredi matin, selon le site FlightAware. Les aéroports de Dallas, Austin et Nashville sont notamment touchés.

Plusieurs écoles ont fermé leurs ports au Tennessee et au Texas mercredi en raison de la pluie verglaçante et des conditions routières dangereuses.

Les premiers répondants ont été appelés mardi sur le lieu de milliers d’accidents de la route et de collisions au Texas. Au moins six personnes ont perdu la vie sur les routes glacées de l’État depuis lundi.

Un accident qui s’est produit mardi a fait trois morts près de la ville de Brownfield. Deux policiers de l’État ont aussi subi des blessures graves.

Plus de 260 000 clients étaient privés d’électricité au Texas mercredi matin, selon le site poweroutage.us.

Un état d’urgence a été déclaré mardi dans l’Arkansas.