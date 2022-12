La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, la démocrate Nancy Pelosi, a donné jeudi sa dernière conférence de presse hebdomadaire avant que la nouvelle majorité républicaine ne prenne le contrôle de la Chambre.

Agence France-Presse

Elle a notamment salué le discours « inspirant » du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès la veille.

« Il a prononcé un discours magnifique et inspirant, je pense que tout le monde est d'accord. Et le courage, l'héroïsme et la détermination du peuple ukrainien ont été démontrés. »