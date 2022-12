(Washington) Le président américain Joe Biden a signé mardi une loi interdisant les exhibitions privées de grands fauves et autres séances de caresses de bébés tigres, telles que montrées dans la série télévisée à succès Tiger King.

Agence France-Presse

Le « Big Cat Public Safety Act » vise à limiter « l’élevage et la possession de certains grands fauves », a fait savoir la Maison-Blanche.

Sont concernés les lions, tigres, léopards, et autres jaguars, qui ne pourront à l’avenir être maintenus en captivité que dans des zoos agréés, des réserves ou des universités.

Il sera également interdit de mettre ces animaux en contact direct avec le public.

Les particuliers qui possèdent déjà un ou plusieurs grands fauves devront les déclarer, et il leur sera interdit d’en faire naître, d’en vendre, ou d’en acquérir de nouveaux.

Le texte sonne de facto le glas des zoos privés tenus par des particuliers et qui proposaient par exemple de poser avec dans les bras un bébé tigre ou un lionceau.

Une pratique dénoncée depuis des années par les associations de protection des animaux, qui accusent ces propriétaires d’avoir poussé leurs fauves à la reproduction, pour se débarrasser des animaux une fois devenus moins photogéniques et dociles, et trop coûteux à entretenir.

L’association PETA a jugé que désormais, il ne serait plus possible de « s’enrichir grâce à la souffrance de bébés félins arrachés à leurs mères en cage ».

Brittany Michelson, de l’association In Defense of Animals, s’est également félicitée de cette initiative législative : « Il n’y aura plus de grands fauves drogués, déplacés et utilisés comme accessoires pour des séances photo. »

La loi a bénéficié de l’élan de la série à succès de Netflix Tiger King, un documentaire consacré au propriétaire sans scrupules d’une ménagerie privée de félins, confronté à une activiste gérant un « sanctuaire » pour ces mêmes animaux.

Cette dernière, Carole Baskin, s’est réjouie sur Facebook de la promulgation du texte, pour lequel elle a activement fait campagne : « Cela va faire rapidement décroître le nombre de grands fauves qui naissent pour mener des vies de privation et de captivité ».