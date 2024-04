L'incendie s’est déclaré dans l’immeuble New Lucky House, qui comprend 230 logements et donne sur un carrefour animé de Yau Ma Tei.

(Hong Kong) Cinq personnes sont mortes et 41 ont été blessées mercredi dans l’incendie d’un immeuble vétuste de Yau Ma Tei, l’un des quartiers les plus densément peuplés de Hong Kong, selon les pompiers.

Agence France-Presse

Cet incendie s’est déclaré dans l’immeuble New Lucky House, qui comprend 230 logements et donne sur un carrefour animé de Yau Ma Tei.

Les pompiers ont secouru 250 personnes, et une cinquantaine d’autres résidents ont réussi à sortir de l’immeuble par leurs propres moyens, a déclaré Lam Kin-kwan, un responsable des services d’incendie.

Cinq personnes sont mortes brûlées, asphyxiées ou après avoir sauté dans le vide, et 41 autres ont été blessées, a-t-il ajouté, précisant qu’il a fallu deux heures aux plus de 200 pompiers et secouristes dépêchés sur place pour venir à bout de l’incendie.

Les chaînes de télévision locales ont montré des images d’habitants agitant des serviettes depuis leurs fenêtres pour appeler à l’aide, et d’autres se précipitant sur le toit du bâtiment.

L’immeuble de 13 étages hébergeait 35 hôtels bas de gamme et plusieurs « appartements subdivisés », c’est-à-dire découpés en une série de minuscules « maisons-cages », en réalité des lits grillagés, une forme de logement insalubre très répandue dans une ville mondialement connue pour ses prix immobiliers exorbitants.

Les incendies étaient autrefois un fléau récurrent à Hong Kong, en particulier dans les quartiers pauvres. Ils sont devenus beaucoup moins fréquents ces dernières années, grâce au renforcement des mesures de sécurité.