Taïwan Neuf morts, plus de 1000 blessés dans le plus puissant séisme depuis 25 ans

(Taipei) Au moins neuf personnes sont mortes et plus de 1000 autres ont été blessées à Taïwan mercredi, selon un nouveau bilan des autorités, dans un séisme de magnitude supérieure à 7 qui a aussi endommagé des dizaines de bâtiments, le plus puissant à frapper l’île depuis 25 ans.