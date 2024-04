Le séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l’île le 3 avril a également fait plus de 1100 blessés, grâce à des normes de construction strictes et à une préparation généralisée aux catastrophes, qui ont permis d’éviter un bilan plus lourd.

PHOTO LAM YIK FEI, THE NEW YORK TIMES

(Taipei) Le bilan du tremblement de terre massif qui a frappé Taïwan la semaine dernière est passé à 16 morts mercredi après que trois autres corps ont été retrouvés sur un sentier de randonnée, ont indiqué des responsables.

Agence France-Presse

Le séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l’île le 3 avril a également fait plus de 1100 blessés, grâce à des normes de construction strictes et à une préparation généralisée aux catastrophes, qui ont permis d’éviter un bilan plus lourd.

Les autorités ont découvert les trois victimes mercredi alors qu’elles tentaient de récupérer deux autres corps enterrés sous les rochers le long de la piste Shakadang, dans le comté de Hualien, dans l’est de Taiwan, l’épicentre du séisme.

Ces nouveaux décès portent le bilan du séisme à 16, selon l’Agence nationale des pompiers. Trois personnes restent portées disparues.

La présidente Tsai Ing-wen s’est rendue à Hualien mercredi pour remercier les sauveteurs et promettre une aide rapide aux zones touchées par la catastrophe.

« Tout le monde a travaillé dur la semaine dernière et merci beaucoup pour vos efforts », a déclaré Mme Tsai.

« Le gouvernement central est pleinement engagé et travaille en étroite collaboration avec les gouvernements locaux pour mettre en œuvre les plans de relèvement et de revitalisation post-catastrophe le plus rapidement possible », a-t-elle dit.

Le nombre de personnes encore isolées par des glissements de terrain massifs est désormais inférieur à 40 alors que les autorités continuent de réparer les routes et de dégager les tunnels bloqués.

Le tremblement de terre de mercredi dernier a été le plus grave à Taïwan depuis qu’une magnitude de 7,6 a frappé l’île en 1999. Le nombre de morts était alors bien plus élevé, avec 2400 personnes tuées dans la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l’histoire de l’île.

Des réglementations antisismiques plus strictes semblent avoir évité une catastrophe plus grave cette fois-ci.