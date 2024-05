L’Ibu est l’un des volcans les plus actifs d’Indonésie, avec plus de 21 000 éruptions enregistrées l’année dernière.

(Jakarta) Le volcan Ibu dans l’est de l’Indonésie est à nouveau entré en éruption lundi, projetant une énorme colonne de cendres dans le ciel, après que les autorités ont relevé son niveau d’alerte au deuxième niveau le plus élevé la semaine dernière.

Agence France-Presse

Aucun dégât ni victime n’a été signalé dans l’immédiat.

Une colonne de cendres s’est élevée dans le ciel de l’île d’Halmahera, dans la province des Moluques du Nord, atteignant plus de cinq kilomètres au-dessus du sommet du volcan, selon l’agence de vulcanologie et géologie, qui a diffusé des images de cette éruption, l’une des plus importantes de ces derniers mois.

La colonne de cendres gris-noir observée était « épaisse et se dirigeait vers l’ouest », a déclaré Muhammad Wafid, directeur de l’agence, dans un communiqué lundi.

M. Wafid a recommandé aux habitants de la région de porter des masques et des lunettes lorsqu’ils sortent pour se protéger des cendres volcaniques. Le volcan avait connu une plus petite éruption samedi, crachant de la lave, projetant des cendres à plusieurs kilomètres dans le ciel.

Le niveau d’alerte est resté lundi au deuxième niveau le plus élevé d’une échelle à quatre niveaux, après son relèvement la semaine dernière d’un niveau avec une zone d’exclusion de trois à cinq kilomètres autour du cratère.

L’Ibu est l’un des volcans les plus actifs d’Indonésie, avec plus de 21 000 éruptions enregistrées l’année dernière.

Sofyan Primulyana, fonctionnaire de l’agence de géologie, a noté que le volcan Ibu avait enregistré une moyenne de 58 éruptions par jour en 2023. L’Indonésie, un vaste archipel, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la « ceinture de feu du Pacifique ».

Le mois dernier, le volcan Ruang, dans le nord de la province de Célèbes est entré en éruption plus d’une demi-douzaine de fois, forçant des milliers d’habitants des îles voisines à évacuer.

Les quelque 800 habitants de l’île de Ruang seront relogés de manière permanente.