Mobilisation propalestinienne L’Université Columbia annule sa grande cérémonie de remise de diplômes

(New York) L’Université Columbia à New York, épicentre du mouvement propalestinien des campus américains, a annoncé lundi renoncer à sa grande cérémonie de remise de diplômes et privilégier des évènements modestes et « festifs », après trois semaines de colère condamnée par Joe Biden et réprimée par la police.