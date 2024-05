Émeutes en Nouvelle-Calédonie Situation « plus calme », mais vie quotidienne difficile

(Nouméa) La vie quotidienne des Néo-Calédoniens devient de plus en plus difficile samedi, malgré une situation « plus calme » sur la majeure partie de l’archipel français du Pacifique Sud, au sixième jour des émeutes causées par une réforme électorale qui a provoqué la colère des indépendantistes.