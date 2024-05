(Kerem Shalom) Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, s’est félicité mercredi des progrès dans l’acheminement de l’aide dans la bande de Gaza, ravagée par la guerre, mais a appelé Israël à faire plus, après une visite à Kerem Shalom, point de passage de l’aide depuis Israël.

Shaun TANDON Agence France-Presse

À Kerem Shalom, M. Blinken a pu voir une dizaine de camions attendant d’entrer dans Gaza, ainsi que plusieurs chars israéliens garés non loin, alors qu’Israël martèle son intention de mener un assaut terrestre contre Rafah, une ville à quelques kilomètres de Kerem Shalom, où se massent environ 1,5 million de Palestiniens, en grande majorité déplacés par la guerre.

« Les progrès sont réels, mais vu les besoins immenses à Gaza, ils doivent être accélérés, ils doivent être maintenus », a déclaré M. Blinken à la presse après avoir aussi visité le port israélien d’Ashdod, proche de la bande de Gaza, qu’Israël a accepté de rouvrir en avril pour accroître l’acheminement de l’aide.

Le secrétaire d’État avait déjà fait le même constat la veille en Jordanie, en des termes quasi-similaires, alors que l’ONU a alerté sur l’imminence d’une famine dans la bande de Gaza.

Il a fait part mercredi de ses préoccupations sur le rythme d’entrée de l’aide, lors d’une réunion à Jérusalem avec le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, ont indiqué ses conseillers.

Accompagné du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, M. Blinken a, près du portail d’entrée de la bande de Gaza, hérissé de barbelés, longé une dizaine de camions d’aide en train d’être inspectés par l’armée israélienne avant de pouvoir entrer dans le territoire palestinien, assiégé et bombardé depuis près de sept mois par Israël.

Deux camions avec des plaques d’immatriculation égyptiennes étaient chargés de sacs d’oignons, d’autres de sacs de riz, de palettes de haricots en conserve, de pois et d’huile.

Parmi les mesures qu’Israël peut mettre en œuvre pour accélérer le passage de l’aide, a suggéré mercredi M. Blinken : établir une liste de marchandises dont l’entrée ne sera pas arbitrairement refusée et délivrer plus d’autorisations à des chauffeurs d’entrer dans Gaza.

Objectif 500 camions par jour

Kerem Shalom a été rouvert en décembre après des pressions américaines pour faire revenir Israël sur sa décision initiale de bloquer toute aide à la bande de Gaza.

Ce point de passage est un symbole des efforts américains pour permettre à l’aide humanitaire d’entrer après le 7 octobre dans le territoire palestinien, en grande partie rasé par les bombes et où la majorité de la population a été déplacée par les combats et les bombardements.

Les responsables israéliens ont cherché à montrer à M. Blinken les progrès enregistrés.

Un porte-parole du Cogat, organisme dépendant du ministère de la Défense chargé des affaires civiles palestiniennes, Shimon Freedman, a précisé au secrétaire d’État que 98,5 % des cargaisons entraient sans objections israéliennes et que l’objectif était de permettre l’entrée de 500 camions par jour.

Mardi, près d’Amman, M. Blinken a assisté au départ du premier convoi d’aide à destination d’Erez, point de passage tout juste rouvert par Israël et permettant l’accès au nord de la bande de Gaza.

Ce fléchissement israélien est intervenu après des menaces du président Joe Biden sur le soutien américain à Israël, dans la foulée de la mort de sept humanitaires de l’organisation World Central Kitchen, basée aux États-Unis, tués par une frappe israélienne.

Le gouvernement israélien a régulièrement accusé les ONG et l’ONU de ne pas distribuer l’aide assez rapidement, mais ceux-ci ont mis en cause les restrictions et inspections imposées par Israël.

Plus tôt mercredi, M. Blinken avait visité le kibboutz Nir Oz, attaqué et détruit par le Hamas le 7 octobre. Il a notamment vu la maison d’une famille de cinq citoyens américains, les Kedem-Siman Tov, assassinés ce jour-là.

Les portes sont noircies par le feu et des débris de chaises sont éparpillés dans le jardin.

L’attaque menée le 7 octobre dans le sud d’Israël par des commandos du Hamas venus de Gaza a entraîné la mort de 1170 personnes, selon un bilan de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

L’opération militaire menée en représailles par Israël dans la bande de Gaza a fait 34 568 morts, majoritairement des civils, d’après le Hamas.