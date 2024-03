De simples citoyens diffusent des images de guerre sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de sensibiliser le reste du monde à leur réalité et d’obtenir justice. Mais pour que ces photos et vidéos entraînent des condamnations devant les tribunaux, un travail particulièrement minutieux est requis. Et l’abondance de matériel rend la tâche difficile.

Depuis quelques années, le nombre d’enquêtes basées sur des « sources ouvertes » – accessibles à tous sur le web – s’est multiplié. Des enquêteurs de différents organismes décortiquent les vidéos mises en ligne à la recherche d’indices : les métadonnées pour corroborer la source, l’intégralité et l’authenticité, les ombres sur l’image pour confirmer le moment de la journée, les types d’armes ou d’uniformes visibles pour identifier le camp en cause…

Ils analysent les images satellites – de plus en plus nombreuses elles aussi –, pour confirmer l’endroit exact où un crime a été commis et pour suivre l’évolution de la situation sur le terrain.

« Le volume et la vitesse auxquels les informations numériques sont générées et partagées rendent la tâche très difficile à gérer », note Lindsay Freeman, chercheuse juridique principale au Human Rights Center de l’Université de Californie à Berkeley.

Il y a une quantité phénoménale de données. Trouver l’information véridique et pertinente sur le plan juridique dans une mer de désinformation ou d’informations inexactes est aussi un défi qui demande une vérification minutieuse. Lindsay Freeman, chercheuse juridique principale au Human Rights Center de l’Université de Californie à Berkeley

Protocole

Mme Freeman a fait partie du comité de coordination qui a produit en 2020 le Protocole de Berkeley, avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, pour offrir des lignes directrices aux organismes. Il a été traduit en français en février dernier.

Ce document qui sert de base de référence en matière d’enquêtes sur les sources ouvertes est utilisé par des organismes comme Syrian Archive, Mnemonic, Bellingcat et le Center for Information Resilience (CIR), notamment.

« On utilise le Protocole, en combinaison avec les pratiques des unités de crimes de guerre et de la police, explique Hadi al-Khatib, qui a participé à un atelier ayant mené à l’élaboration du document. On a pris des éléments de tout ça pour créer notre propre méthodologie. On a soumis des informations en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. »

Syrie et Ukraine

Fort d’une expérience de plus d’une décennie, M. al-Khatib a documenté le conflit dans son pays d’origine en fondant The Syrian Archive. Il est aujourd’hui directeur général de Mnemonic, une ONG enquêtant sur des crimes de guerre et des violations des droits de la personne à partir de sources ouvertes, qui offre aussi des formations.

PHOTO HASSAN AMMAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le président syrien Bashar al-Assad est visé par un mandat d’arrêt émis par la justice française. Les enquêtes à partir de sources ouvertes ont contribué à étoffer le dossier.

Les enquêtes de Syrian Archive, avec celles d’autres ONG, ont mené en novembre à un mandat d’arrêt international contre le président syrien Bachar al-Assad pour l’emploi d’armes chimiques. L’une des victimes est franco-syrienne, ce qui a permis à la justice française de lancer la procédure.

« La Syrie était déjà considérée comme une situation où il y avait beaucoup de matériel publié en ligne, note M. al-Khatib, joint en Allemagne. Mais en Ukraine, il y en a beaucoup plus. Et nous devons nous adapter. » Ce qui requiert des ressources importantes – pour analyser, stocker et sécuriser les images – pour des organismes financés par des dons.

IMAGE ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une image satellite datée du 26 février 2024 montre une position à Avdiïvka, en Ukraine, après d’intenses batailles.

IMAGE ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une image satellite datée du 13 juillet 2022 montre une position à Avdiïvka, en Ukraine, avant d’intenses batailles.

IMAGE ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une image satellite datée du 20 mai 2021 montre Avdiïvka, en Ukraine, avant l’invasion russe à grande échelle du pays. 1 /3





D’un autre côté, la guerre en Ukraine a aussi mis en lumière ce type de travail. « Je pense que ça va nous aider dans d’autres conflits », ajoute M. al-Khatib.

Inégaux

Les conflits restent cependant inégaux devant la technologie. Au Soudan ou en Afghanistan, par exemple, tout comme dans les zones occupées en Ukraine, l’accès aux données est plus difficile.

« Il y a comme un rythme dans les batailles, illustre Ross Burley, cofondateur et directeur exécutif du CIR. Par exemple, en Afghanistan, à cause de la répression des talibans sur les services et fournisseurs internet, mais aussi des biens personnels comme les téléphones intelligents, et en raison du prix élevé des données, le flux d’information est passé d’un débit important au compte-gouttes. »

PHOTO TIRÉE D’UN COMPTE FACEBOOK, TIRÉE DU RAPPORT DE MYANMAR WITNESS/CENTRE FOR INFORMATION RESILIENCE L’organisme Myanmar Witness, chapeauté par Centre for Information Resilience, a produit un rapport en janvier sur des églises et des temples visés dans des attaques. En examinant les photos, l’organisme a jugé crédible l’hypothèse d’une attaque délibérée contre cette église. Le nom du compte Facebook n’a pas été révélé pour protéger la source.

PHOTO TIRÉE D’UN COMPTE FACEBOOK, TIRÉE DU RAPPORT DE MYANMAR WITNESS/CENTRE FOR INFORMATION RESILIENCE L’organisme Myanmar Witness a enquêté sur une attaque qui semble provenir d’une roquette, en Birmanie. Les enquêteurs ne peuvent pas dire avec certitude si la destruction de bâtiments résidentiels provient de l’attaque aérienne présumée, mais le type de dommages et la présence d’un cratère laissent croire que la destruction a été faite par une arme explosive puissante.

PHOTO THE CHIN JOURNAL ET MYANMAR WITNESS, TIRÉE DU RAPPORT DE MYANMAR WITNESS/CENTRE FOR INFORMATI Les enquêteurs analysent les armes utilisées, les débris, le type de dommages. Ils recoupent les images avec d’autres trouvées sur le web pour valider la localisation, notamment. 1 /3





En Birmanie (aussi appelée Myanmar), les enquêteurs se sont heurtés au problème inverse : de jeunes militants avides de documenter le conflit se tournaient abondamment vers le web. En multipliant les risques. « Nous avons envoyé le message sur la manière dont ils peuvent filmer de façon sécuritaire [sans se révéler ou révéler leur position] et sur la manière de télécharger les images et les données de façon sûre », dit M. Burley.

Le Protocole de Berkeley aborde d’ailleurs les enjeux de déontologie et de sécurité. Parce que les témoins risquent gros en exposant les violations sur des plateformes accessibles à tous.

« Même si les images ou les vidéos sont déjà en ligne, il faut s’assurer que les gens sur place soient protégés », explique M. al-Khatib. L’utilisation d’une preuve de crime de guerre est évaluée au cas par cas. « Ce sont des décisions vraiment difficiles », souligne-t-il.