Le bilan des inondations s’alourdit, des « pluies encore plus fortes » à venir

(Nairobi) Soixante-seize personnes ont perdu la vie au Kenya dans des inondations déclenchées par des pluies saisonnières diluviennes depuis mars, a annoncé samedi le gouvernement, appelant la population à « se préparer à des pluies encore plus fortes ».

Agence France-Presse

Le Kenya et une grande partie de l’Afrique de l’Est sont balayés depuis plusieurs semaines par des pluies diluviennes aux conséquences meurtrières, en raison du phénomène climatique El Niño.

Des crues éclair ont submergé des routes et des quartiers entiers, entraînant le déplacement de plus de 130 000 personnes, la plupart dans la capitale Nairobi, a déclaré le porte-parole du gouvernement Isaac Mwaura samedi.

« Nous avons le profond regret d’annoncer la perte tragique de six vies supplémentaires dans les dernières 12 heures, ce qui donne un total de 76 morts », a-t-il ajouté, précisant que 29 Kényans avaient été blessés et que 19 étaient toujours portés disparus.

« Nairobi subit actuellement l’impact le plus fort, avec un bilan grave de 32 morts et 16 909 foyers déplacés », selon M. Mwaura.

Il a indiqué que les cinq barrages sur le fleuve Tana, le plus grand du pays, étaient pleins.

« Il y a une prédiction d’un débordement massif en aval dans les prochaines 24 heures. Il est conseillé aux habitants de la zone d’aller dans des endroits plus élevés », a prévenu le porte-parole.

La mousson a également semé le chaos en Tanzanie voisine, où au moins 155 personnes ont péri dans des inondations et des glissements de terrain.

« La situation est vraiment effrayante ici », a confié Khatibu Kapara, un habitant du quartier de Jangwani, à Dar es Salaam. « De nombreuses personnes dont moi-même ont été affectées par les inondations. Beaucoup de gens ont perdu leurs biens à cause des inondations, leurs maisons ont été cernées » par les eaux, a dit l’homme de 35 ans à l’AFP.

Au Burundi, un des pays les plus pauvres de la planète, quelque 96 000 personnes ont été déplacées par des mois de pluie sans répit, selon les Nations unies et le gouvernement.

L’Ouganda a également subi de fortes tempêtes qui ont fait deux morts confirmés et provoqué le déplacement de centaines de villageois.

À la fin de l’an dernier, plus de 300 personnes ont péri dans des pluies torrentielles et des inondations au Kenya, en Somalie et en Éthiopie, au moment où la région tentait de se remettre de sa pire sécheresse en quatre décennies qui a laissé des millions de personnes le ventre vide.

El Nino est un phénomène climatique naturel typiquement associé à une hausse des températures au niveau mondial, entraînant des sécheresses dans certaines régions et de fortes pluies dans d’autres.