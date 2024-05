Inondations meurtrières Le Kenya et la Tanzanie en proie à un cyclone

(Nairobi) Les plages sont désertées et de nombreux magasins fermés samedi au Kenya et en Tanzanie alors que de fortes pluies et des vents d’un cyclone tropical s’abattent sur des zones côtières de ces deux pays voisins d’Afrique de l’Est.