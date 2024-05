(Genève) Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a dénoncé vendredi « l’intimidation et le harcèlement » dont sont victimes en Tunisie des avocats et membres des médias critiques du gouvernement et de ses politiques migratoires.

Les perquisitions contre l’Ordre des avocats dans ce pays « portent atteinte à l’État de droit et violent les normes internationales relatives à la protection de l’indépendance et de la fonction des avocats. De tels actes constituent des formes d’intimidation et de harcèlement », a dénoncé Ravina Shamdasani, la porte-parole du Haut-Commissariat à Genève, lors d’un point de presse.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, « exhorte les autorités à respecter et à sauvegarder les libertés d’expression, d’association et de rassemblement pacifique, qui sont garanties par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la Tunisie est partie », a souligné Mme Shamdasani.

« L’État de droit doit être respecté et les personnes détenues arbitrairement, y compris pour avoir défendu les droits des migrants et lutté contre la discrimination raciale, doivent être libérées », exige encore le Haut-Commissariat, ajoutant que « les droits humains de tous les migrants doivent être protégés et les discours de haine xénophobe doivent cesser ».

Mme Shamdasani a indiqué que le Haut-Commissariat était « très préoccupé par le fait que des migrants, pour la plupart originaires du sud du Sahara, ainsi que les personnes et les organisations qui leur viennent en aide, en Tunisie, sont de plus en plus souvent pris pour cible ».

Et elle a dénoncé « une augmentation de l’utilisation d’une rhétorique déshumanisante et raciste à l’encontre des migrants noirs et des Tunisiens noirs ».

Le président tunisien Kais Saied, qui concentre tous les pouvoirs depuis juillet 2021, s’est insurgé jeudi contre les critiques occidentales, défendant la légalité de ces mesures.